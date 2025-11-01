Vehículo vuelca tras accidente en la ruta al Pacífico este sábado

La PMT Villa Nueva confirmó un accidente de tránsito en el kilómetro 26.5 de la ruta al Pacífico, en jurisdicción de Amatitlán.
La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva informó sobre tránsito lento hacia el sur este sábado 1 de noviembre, debido a un accidente de tránsito ocurrido en el kilómetro 26.5 de la ruta al Pacífico, en jurisdicción de Amatitlán.
Según el reporte preliminar, dos vehículos particulares estuvieron involucrados por causas que aún se investigan. Uno de ellos volcó en medio de la carretera, mientras que el otro sufrió daños en la parte frontal.
Bomberos Voluntarios atendieron la emergencia y auxiliaron a dos tripulantes heridos de uno de los vehículos.
Hasta el momento se desconoce sobre personas fallecidas tras el accidente.