Accidente en el Cementerio General: Ladrillo cae sobre una adolescente

-

Una joven sufrió trauma craneal este sábado 1 de noviembre, en el marco del Día de Todos los Santos, al ser golpeada por un ladrillo que cayó de un nicho.

TE PUEDE INTERESAR: Piloto pierde el control y vuelca en la ruta al Pacífico

Este sábado 1 de noviembre durante las actividades del Día de Todos los Santos en el Cementerio General, zona 3 de la Ciudad de Guatemala, una adolescente de 17 años resultó herida cuando un ladrillo se desprendió de uno de los nichos y cayó sobre ella.

(Foto: Cruz Roja Guatemalteca)

Personal de la Cruz Roja Guatemalteca acudió al lugar y brindó atención médica de emergencia.

Según el reporte de los socorristas la joven fue estabilizada y trasladada a su Puesto de Socorro con diagnóstico de trauma craneal.

(Foto: Cruz Roja Guatemalteca)

Sobre el accidente

La Cruz Roja Guatemalteca indicó a Soy502 que el accidente ocurrió cuando al colocar una escalera, el golpe provocó que un ladrillo se desprendiera y cayera sobre la adolescente quién, en ese momento, se encontraba arreglando un nicho en la parte de abajo.

(Foto: Cruz Roja Guatemalteca)

El Cementerio General, zona 3, es el camposanto más grande del país y el 1 de noviembre recibe a miles de guatemaltecos por el Día de Todos los Santos. Esta tradición, donde se honra la memoria de los difuntos, genera una alta afluencia de personas en el lugar.