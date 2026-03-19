Siete accidentes dejan a varias personas heridas en ruta Interamericana

El asfalto mojado tras las lluvias registradas en el sector habría sido la causa de los múltiples percances viales.
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Una serie de accidentes de tránsito se reportaron este miércoles 18 de marzo entre el kilómetro 153 y el 165 de la ruta Interamericana.
Bomberos Municipales Departamentales se han hecho presentes a los distintos puntos en donde se registraron siete percances viales.
Debido a estos accidentes, varias personas han resultado heridas y con crisis nerviosa.
Los socorristas han atendido a los afectados. Sin embargo, se desconoce de momento el número de heridos.
Varios vehículos también han sufrido daños materiales tras colisionar aparentemente por el asfalto que se encuentra mojado en el sector.
Dos automotores han quedado volcados, uno de ellos sobre la cinta asfáltica y el otro terminó quedando a un costado de la carretera.
Esto debido a las lluvias que se han presentado en algunas partes del territorio nacional, tras el ingreso de un frente frío.
Se le recomienda tener precaución a los automovilistas que circulan en dicha carretera, para evitar mayores inconvenientes, indicaron los expertos.