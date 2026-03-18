Fuerte colisión deja un conductor fallecido en Villa Canales

La víctima mortal quedó sobre la cinta asfáltica tras el accidente vial, por lo que se ha originado congestionamiento en el sector
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El conductor de un vehículo de dos ruedas sufrió un accidente de tránsito en el kilómetro 29 de la ruta hacia Santa Elena Barillas, en Villa Canales.
De manera preliminar se ha dado a conocer que, este conductor habría colisionado con la parte trasera de un tráiler que circulaba en el sector.
Bomberos Voluntarios fueron alertados de esta emergencia, pero al arribar al lugar de los hechos constataron que esta persona presentaba politraumatismo, por lo que le realizaron protocolos de reanimación cardiopulmonar, pero los resultados fueron negativos.
El fallecido es un hombre que hasta el momento no ha sido identificado, según indicaron los socorristas.
Posteriormente se dio aviso a las autoridades correspondientes para que se realicen las diligencias de ley.
Las dos vías están obstruidas, por lo que la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Canales le recomienda a los demás automovilistas tomar la ruta de Colmenas como vía alterna con dirección a la carretera a El Salvador.