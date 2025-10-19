Los otros accidentes de transporte pesado que han afectado pasarelas

-

En varias ocasiones se han registrado accidentes de tránsito que involucran transporte pesado y pasarelas.

Durante la madrugada, de este 18 de octubre, un tráiler impactó contra la pasarela ubicada frente al Liceo Javier, en la Aguilar Batres.

El vehículo pesado transitaba por el sector cuando impactó con la estructura peatonal, provocando su colapso parcial de la vía con dirección a la ciudad de Guatemala.

Este tipo de accidentes ha ocurrido en otras ocasiones, no de manera frecuente, pero que sí impacta en el tránsito vehicular.

Acá un recuento:

El último accidente registrado de esa naturaleza fue el domingo 23 de junio de 2024, cuando un tráiler perdió el control y se estrelló contra una pasarela. Esto ocurrió frente a la colonia Centroamérica, zona 7 capitalina, sobre el Anillo Periférico.

La pasarela fue destrozada en junio de 2024. (Foto: Muniguate)

También el 17 febrero 2024, la Municipalidad de la Ciudad de Guatemala informó que el paso vehicular fue cerrado en el Anillo Periférico, por un accidente de tránsito en el que un tráiler perdió el control.

Según las autoridades, el vehículo pesado colisionó con dos columnas en cercanía al puente de la colonia Bran, en la zona 2 capitalina.

(Foto: Bomberos Municipales)

Mientras, el 5 de mayo de 2022, un vehículo del transporte pesado se quedó atorado en una pasarela ubicada en la calzada Raúl Aguilar Batres y 38 calle de la zona 12 de la ciudad de Guatemala.

El tráiler transportaba en la plataforma, una maquinaria pesada que fue la que no logró pasar por debajo de la pasarela.

El vehículo pesado que se quedó atorado en una pasarela en la calzada Aguilar Batres. (Foto: PMT Villa Nueva)

Otro accidente similar ocurrió el 17 de septiembre de 2018. El conductor de un tráiler que transportaba un montacargas no calculó la dimensión de este último y casi destruyó la pasarela del sistema Transmetro que se ubica entre la 38 y 40 calle de la zona 12, en la calzada Aguilar Batres.