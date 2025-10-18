Así retiran parte de la estructura de pasarela colapsada en Aguilar Batres (video)

La pasarela colapsó parcialmente, aún se desconoce si habrá necesidad de retirar toda la estructura de ambos carriles.
EN CONTEXTO: ¿Cuánto tiempo llevará retirar pasarela colapsada en Aguilar Batres?
Las autoridades de tránsito y personal de la Municipalidad de Villa Nueva ya iniciaron las labores para retirar la pasarela que colapsó tras el impacto de un tráiler en la calzada Aguilar Batres y 37 calle, durante la madrugada del sábado 18 de octubre.
El accidente bloqueó totalmente el paso vehicular, afectando también varias estaciones del Transmetro, y generó congestión en la circulación peatonal y vehicular de la zona.
Parte de la estructura ya comenzó a ser retirada.