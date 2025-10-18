Versión Impresa
Así retiran parte de la estructura de pasarela colapsada en Aguilar Batres (video)

  • Por Maria Fernanda Gallo
18 de octubre de 2025, 08:47
Se movilizaron varios montacargas y camiones para recoger los escombros de la pasarela. (Foto: Jorge Sente/Nuestro Diario)

La pasarela colapsó parcialmente, aún se desconoce si habrá necesidad de retirar toda la estructura de ambos carriles.

Las autoridades de tránsito y personal de la Municipalidad de Villa Nueva ya iniciaron las labores para retirar la pasarela que colapsó tras el impacto de un tráiler en la calzada Aguilar Batres y 37 calle, durante la madrugada del sábado 18 de octubre.

El accidente bloqueó totalmente el paso vehicular, afectando también varias estaciones del Transmetro, y generó congestión en la circulación peatonal y vehicular de la zona.

Parte de la estructura ya comenzó a ser retirada. 

Mira aquí el video: 

