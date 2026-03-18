Elección CC: una nueva acción de amparo contra el CSU fue admitida para su tramite

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Una nueva acción de amparo contra el CSU por su integración durante la elección de magistrado titular y suplente ante la CC fue admitida para su trámite.

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Una acción de amparo contra el Consejo Superior Universitario (CSU) por la elección de magistrado titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad (CC) fue admitida para su trámite por la Sala Primera de lo Contencioso Administrativo, constituida en Tribunal de Amparo.

Esta acción fue interpuesta por el abogado Marco Vinicio Mejía, quien alega como acto reclamado la integración del CSU, el pasado 13 de febrero para la elección como magistrada titular de la CC de Julia Marisol Rivera Aguilar, y como magistrado suplente José Luis Aguirre Pumay.

Con esto, dicha Sala constituida en Tribunal de Amparo fijó un plazo de 48 horas para que el CSU presente un circunstanciado de lo actuado durante la elección del magistrado titular y suplente ante la CC designado por la Universidad de San Carlos (USAC).

Julia Marisol Rivera Aguilar, resultó electa como magistrada titular y José Luis Aguirre Pumay, como suplente. (Foto: Archivo/Soy502)

Hechos

Pese a manifestaciones en las afueras de las instalaciones del hotel en donde se llevaría a cabo la elección del magistrado titular y suplente de la CC por la USAC, el CSU efectuó dicho procedimiento con la ausencia de algunos consejeros.

En esta elección Rivera obtuvo 23 votos válidos de los 39 integrantes del CSU presentes, 10 votos más que la actual magistrada titular de la CC, Leyla Lemus, quien compitió por un período más en el máximo órgano en materia constitucional.

Previo a la elección, el representante de los docentes de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Marco Vinicio de la Rosa Montepeque, denunció que, pese a que se presentó para integrar el CSU, no se le permitió el ingreso al lugar.

La elección del CSU estuvo precedida de en proceso de postulación en la que se presentaron 14 expedientes, entre los que sobresalió el entregado por la actual Fiscal General y Jefe del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras, quien le apuntó, en primera instancia a la CC por la USAC.