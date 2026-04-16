Acción para suspender evaluación de aspirantes a Fiscal es aceptada para su trámite

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La Comisión de Postulación para Fiscal General deberá rendir un informe circunstanciado al Tribunal de Amparo que aceptó para su trámite una acción que pretende suspender la evaluación de los aspirantes.

El Juzgado Octavo Pluripersonal de Primera Instancia Civil, constituido en Tribunal de Amparo, aceptó para su trámite una acción que busca suspender la evaluación de aspirantes a Fiscal General y Jefe del Ministerio Público (MP).

Según lo resuelto, a la Comisión de Postulación le fue fijado un plazo de 48 horas para que presente un informe circunstanciado en el que se informe la situación actual del proceso de evaluación de expedientes.

La acción fue presentada por José Domingo Paredes Morales, en su calidad de presidente del Centro para la Defensa de la Constitución (Cedecon), que reclama la decisión adoptada por la Comisión al aprobar, según él, una tabla de gradación que computa el tiempo en la función de juez como ejercicio profesional de abogado.

El amparista expresa que dicha decisión contraviene lo establecido en el artículo 251 constitucional en concordancia con el los artículos 207 y 2016 de la Constitución y jurisprudencia de la CC, según el expediente 833-2022 y a las normas legales vigentes que prohíbe expresamente a los jueces ejercer la abogacía.

Con esto, pide que se decrete el amparo provisional y se ordene suspender la continuación de la evaluación de aspirantes hasta que se resuelva en definitiva dicha acción y que se retrotraiga el proceso de calificación para que se proceda a recalificar correctamente los expedientes de aquellos participantes a quienes se les haya computado años de ejercicio como juez.

Evaluación

La Comisión de Postulación para Fiscal General tiene contemplado continuar con la evaluación de expedientes este jueves 16 de abril.

El proceso de evaluación de expedientes de los 48 aspirantes a Fiscal General inició el pasado lunes 13 y concluirá el jueves 16 de abril.

En las dos jornadas de evaluación se han examinado los expedientes de 26 aspirantes, de los cuales, únicamente 5 han superado la ponderación mínima de 75 puntos para conformar la lista de candidatos elegibles con la que votará e integrará la nómina final de candidatos.

La integración de la nómina de seis candidatos será presentada al presidente de la República, Bernardo Arévalo, para nombrar al nuevo Fiscal General, período 2026-2030 se tiene contemplada para el próximo viernes 17 de abril.