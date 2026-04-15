Postuladora de Fiscal General: Sólo cinco aspirantes han superado 75 puntos

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En las primeras dos jornadas de evaluación de expedientes, cinco aspirantes a Fiscal General y Jefe del MP han superado la línea de corte de 75 puntos.

A un día de que la Comisión de Postulación concluya la evaluación de expedientes, únicamente cinco aspirantes a Fiscal General y Jefe del Ministerio Público (MP) han superado los 75 puntos como mínimo para ser incluidos en la lista de candidatos elegibles para integrar la nómina de candidatos que será presentada el presidente de la República.

Y, es que, en la segunda jornada de evaluación los comisionados ponderaron los expedientes de 9 postulantes, de los cuales, sólo dos obtuvieron más de 75 puntos de la línea de corte.

Se trata de los aspirantes José Manuel Quinto Martínez (79 puntos), y Brenda Dery Muñoz Sánchez (90.86). Esta última nota es la más alta que se ha anotado en las dos jornadas de evaluación.

Con esto, Quinto Martínez y Muñoz Sánchez se colocan en el cuarto y quinto postulantes en alcanzar una nota superior a 75 puntos, que corresponde a la puntuación mínima aprobada por el pleno de comisionados.

⚖️Comisión de postulación para la elección del fiscal general y jefe del Ministerio Público 2026-2030



Evaluación de expedientes con tabla de gradación



Los comisionados evaluaron 9 expedientes de los cuales dos aspirantes superaron la línea de corte de 75.



Te mostramos… pic.twitter.com/JMJfEDbVW7 — Guatemala Visible (@guatevisible) April 15, 2026

Según el cronograma de actividades de la Comisión de Postulación se había contemplado tres días para la evaluación los 48 expedientes de aspirantes en el proceso, los cuales iniciaron el pasado lunes 13, martes 14 y jueves 16.

Discusión

Pese a que en esta segunda jornada, dos aspirantes alcanzaron superaron los 75 puntos, el expediente del aspirante Raúl Estuardo López Rodríguez dio de que hablar, puesto que contabilizar cada uno de los aspectos evaluados sumó 74.26 puntos.

Esto generó una discusión, pues el postulante pudo haber sobrepaso la nota mínima si el pleno de comisionados hubieran hecho una excepción al contar la experiencia profesional a la fecha de la evaluación del expediente y no al último día de recepción de expedientes como había sido aprobada, pues la diferencia para el cumplimiento de un año más de experiencia fueron días.

Sin embargo, luego de exponer que éste podría ser considerado en casos no previstos, por tratarse de días, el pleno de la comisión con 10 votos aprobó que la nota final del aspirante lo dejaba afuera del proceso. El primero comisionado en razonar su voto fue el decano de la Universidad Rural, Luis Lepe quien dijo que esto afecto al aspirante.

Esta mismo posición fue razonada por la secretaría de la Comisión y presidenta del Colegio de Abogados y Notarios (CANG), Patricia Gámez.

Mientras que el decano de la Universidad Mesoamericana (UMESO), Luis Anleu, el decano de la Universidad Rafael Landívar (URL) Julio Cordón, el decano de la Universidad Mario Gálvez (UMG), y la presidenta de la Comisión, la magistrada Claudia Paredes, también razonaron su voto, con el argumento de que la fecha aprobada para contabilizar la experiencia profesional, previamente, se había decido que sería hasta el último día de recepción de expedientes, es decir el 20 de febrero pasado.

Otras notas

A la nota obtenida por Quinto Martínez se suman las alcanzadas por los tres aspirantes que también superaron dicha línea de corte, durante el primer día de evaluación de expedientes el pasado lunes 13 de abril.

Finalizada esta jornada, la Comisión de Postulación ha examinado a 22 aspirantes de los 48 continúan en el proceso de postulación para la integración de la nómina de candidatos a Fiscal General y Jefe del MP, período 2026-2030.

De esa cuenta, en el primer día, los aspirantes que obtuvieron una nota superior a los 75 puntos, según su orden, a Gabriel Estuardo García Luna (86.21), Henry Alejandro Elías Wilson (76.85) y Néctor Guilebaldo de León Ramírez (79.69).

Es de destacar que los aspirantes antes mencionados, en el proceso de postulación para Fiscal General del 2022 integraron la nómina de candidatos que fue presentada al entonces presidente de la República, Alejandro

Giammattei.

Las calificaciones

Es preciso señalar que, de acuerdo a lo aprobado con anterioridad por la Comisión, en los dos primeros días de evaluación, únicamente cuatro aspirantes lograron superar la línea de corte de 75 puntos para integrar la lista de candidatos elegibles.

Esta es la lista de aspirantes evaluados:

Mynor Francisco Hernández Castillo

Méritos académicos: 10

Experiencia profesional: 50.35

Proyección humana: 2

Total: 62.35

Walfred Orlando Rodríguez Tórtola

Méritos académicos: 6

Experiencia profesional: 37.6.

Proyección humana: 2

Total: 45.60

Juan Luis Polanco Santizo

Méritos académicos: 10

Experiencia profesional: 31.6

Proyección social: 2

Total: 43.6

Walter Brenner Vásquez Gómez

Méritos académicos: 20

Experiencia profesional: 31.53

Proyección humana: 2

Total: 53.53

Gabriel Estuardo García Luna

Méritos académicos: 24

Experiencia profesional: 60.21

Proyección humana: 2

Total: 86.21

Henry Alejandro Elías Wilson

Méritos Académico: 18

Experiencia profesional: 56.85

Proyección humana: 2

Total: 76.85

Brenner Israel Ronaldo López de León

Méritos Académicos: 17

Experiencia profesional: 35.7

Proyección humana: 2

Total: 54.7

Marco Antonio Cortes Sis

Méritos académicos: 2

Experiencia profesional: 49.14

Proyección humana: 0

Total: 51.14

Edgar Miguel Morales Santos

Méritos Académicos: 20

Experiencia profesional: 28.78

Proyección humana: 2

Total: 50.78

Maynor Eduardo González Méndez

Méritos académicos: 14

Experiencia profesional: 9.92

Proyección humana: 2

Total: 25.92

Zoila Tatiana Morales Valdizón

Méritos académicos: 4

Experiencia profesional: 66.28

Proyección humana: 0

Total: 70.28

Gladys Verónica Ponce Mejicanos

Méritos académicos: 16

Experiencia profesional: 49.71

Proyección humana: 2

Total: 67.71

Paolo Rubén Similox Valiente

Méritos académicos: 8

Experiencia profesional: 17.84

Proyección humana: 2

Total: 27.84

Néctor Guilebaldo de León Ramírez

Méritos académicos: 16

Experiencia profesional: 63.69

Proyección humana: 0

Total: 79.69

Carlos Alberto García Alvarado

Méritos académicos: 24

Experiencia profesional: 43.21

Proyección humana: 2

Total: 69.21

Sully Claudet Merlos Moya

Méritos académicos: 6

Experiencia profesional: 25.64

Proyección humana: 2

Total: 33.64

Thelma Shayne Ochaeta Argueta

Méritos académicos: 10

Experiencia profesional: 41.5

Proyección humana: 2

Total: 53.50

Ana Karina Méndez Vielman

Méritos académicos: 17

Experiencia profesional: 40.92

Proyección humana: 2

Total: 59.92

José Manuel Quinto Martínez

Méritos académicos: 22

Experiencia profesional: 55

Proyección humana: 2

Total: 79

Abdi Ariel Guerra Guzmán

Méritos académicos: 7

Experiencia profesional: 11.84

Proyección humana: 0

Total: 18.84

Carlos Humberto Rivera Carrillo

Méritos académicos: 18

Experiencia profesional: 6.46

Proyección humana: 2

Total: 26.46

Wilber Gerardo Enríquez Jocol

Méritos académicos: 8

Experiencia profesional: 19.83

Proyección humana: 2

Total: 27.83

Liseth Gramajo Trampe

Méritos académicos: 8

Experiencia profesional: 31.98

Proyección humana: 0

Total: 39.98

Lissy Cristina Guerra Aguirre

Méritos académica: 8

Profesional: 27.5

Proyección humana: 2

Total: 37.5

Brenda Dery Muñoz Sánchez de Molina

Méritos académicos: 25

Experiencia profesional: 63.86

Proyección humana: 2

Total: 90.86

Raúl Estuardo López Rodríguez