¡Se acerca la Navidad! Descubre cómo se celebra en la ciudad

-

Los pequeños y también los adultos guatemaltecos viven esta época llena de ilusión y emoción ante las vísperas navideñas.

La Municipalidad de Guatemala acompaña estas vísperas con actividades familiares. Las actividades que llenarán de alegría la ciudad son:

1. Desfiles navideños: continúa el recorrido de las carrozas navideñas de la Muni Guate, para hoy 14 de noviembre visitarán la zona 5, iniciando el recorrido desde la 46 Avenida y 21 Calle Mercado La Chacara con dirección hacia la 29 Avenida y 30 Calle Edificio Céntrico.

Para el sábado 15 de noviembre, se espera que la magia recorra la Diagonal 19, 36-01 , avenida Petapa Zona 12 con dirección a la 9a. avenida y 10 Calle, de la Colonia La Reformita en zona 12.

Los distintos recorridos por la ciudad iniciaron el 8 de noviembre y finalizarán el 8 de diciembre.

(Foto: Municipalidad de Guatemala)

2. Ilumina Tu Ciudad: a partir del 15 de noviembre distintos puntos de la ciudad serán inaugurados con la decoración navideña y las clásicas luces que encienden la fe en esta época, los puntos inaugurados este sábado serán:

Boulevard Austriaco frente centro comercial Spazio (Boulevard Rafael Landivar)

Avenida Las Américas (Avenida Las Américas,zona 13)

Avenida La Reforma (Avenida La Reforma, zona 9)

Boulevard Los Proceres (18 calle Boulevard Los Proceres)

Plaza Obelisco (Diagonal 12 Boulevard Liberación, Avenida Las Americas)

Boulevard Liberación (Diagonal 12 Boulevard Liberación)

Plaza La República (7 Avenida, por la Torre de la Reforma)

Paseo de la Sexta (6 avenida y 8 calle)

Esta decoración permanecerá instalada hasta el 6 de enero de 2026.

3. Bazares navideños: un espacio para que puedas comprar tu estreno, artículos de la temporada y disfrutar de platillos ricos en sabor de emprendedores guatemaltecos.

Los bazares instalados son:

Bazar Navideño, Octava Calle (8 Calle entre 5 y 7

Bazar Navideño, 19 calle Pastores(19 calle entre 7ª y 8ª avenida zona 1)

Y a partir del 29 de noviembre se inaguran el:

Bazar Navideño, Sexta Calle (6 Calle entre 7 y 10 avenida zona 1)

Bazar Navideño, Plaza Sagrario (Plaza sagrario sobre mercado central 8ª y 9ª avenida entre 6ª y 8ª calle zona 1)

Bazar Navideño, Plaza Barrios

(Plaza barrios 18 y 19 calle entre 9ª y 9ª avenida "A" zona 1)

Podrás visitar todos los bazares desde las 8:00 a las 22:00 horas y estarán instalados hasta el 2 de enero del 2026.

4. Desfile de bandas: para el próximo 14 de diciembre se llevará a cabo el desfile de bandas, en la 6a Avenida y 3a. calle del Parque Jocotenango con dirección al Palacio Municipal zona 1, desde las 16:00 a 21:00 horas.

Esta sería la 14a. edición del Desfile de Bandas Navideñas que recorrerán las calles llevando con música la alegría de la Navidad.

(Foto: Municipalidad de Guatemala)

5. Mapping Fantástico: del 19 al 22 de diciembre la Catedral Metropolitana, ubicada en la zona 1, tendrá un espectáculo inigualable, donde se proyectará en su estructura emblemáticas escenas navideñas.

Las presentaciones se realizarán en 3 horarios: a las 19:00, 20:00 y 21:00 horas.

6. Cena Navideña: es una actividad significativa, llena de sabor, recuerdos y un espacio especialmente pensado para quienes no tienen con quién compartir la medianoche. De acuerdo a la Municipalidad, “Los asistentes podrán disfrutar de ponche, tamales, música en vivo, una pastorela, personajes animados, juegos mecánicos, fuegos artificiales, entrega de juguetes y muchas sorpresas más”.

(Foto: Municipalidad de Guatemala)

Esta cena especial se realizará a las 19:00 horas del 24 de diciembre.