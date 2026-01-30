"Bahías antibloqueo": el proyecto que busca que conductores no obstaculicen el paso

-

Esta nueva señalización permitirá que ningún conductor se quede a media intersección bloqueando el paso.

En las calles de la ciudad es muy común ver a varios conductores bloqueando el paso en plena intersección, afectando al resto de vehículos que se movilizan por el sector.

Para evitar ese tipo de "obstáculos", la Municipalidad de Guatemala ha creado un nuevo proyecto.

Se trata de las "Bahías antibloqueo", las cuales mejorarán la movilidad vehicular, afirma Héctor Flores, Gerente General de Emetra.

El proyecto consiste en un cebreado, el cual está señalizado justo antes del paso peatonal y debe ser ocupado por el vehículo.

Cada conductor debe tener claro que no puede atravesar la intersección si el espacio de la bahía siguiente no está desocupado.

De esta manera no se estará bloqueando el paso vehicular de la transversal ni el paso peatonal.

Una cámara especial

Cada bahía contará con una cámara especial para la detección de placa y vehículo, lo cual será proyectado dentro de la pantalla.

"La verdad es que es una medida que tiene una intención educativa", afirma Flores.