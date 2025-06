El acero chino amenaza competitividad de la industria de Guatemala y Latinoamérica

-

El exceso de producción de acero en China amenaza con inundar los mercados de América Latina, afectando la competitividad de la región, poniendo en riesgo empleos y comprometiendo la sostenibilidad de la industria. Guatemala, el principal productor centroamericano, no es la excepción y ya ha tomado medidas para proteger su cadena de valor.

OTRAS NOTICIAS: Las criptomonedas y su uso despiertan interés en Guatemala

La industria del acero en América Latina, de acuerdo con expertos en el tema, enfrenta una amenaza ante el incremento masivo de la capacidad productiva de China, favorecido por subsidios estatales. La sobrecapacidad mundial proyectada para los próximos años sería 721 millones de toneladas en 2027, lo que podría saturar el mercado global y desestabilizar las cadenas locales de producción.

En la actualidad China representa el 55% de la producción mundial de acero, con 1,005 millones de toneladas en 2024, según las cifras globales a finales de ese año. A esto se suman planes de expansión que podrían llevar su capacidad exportadora más allá de los actuales 110 millones de toneladas anuales.

"El problema no es solo la existencia de subsidios, sino su carácter sistémico", advirtió Ezequiel Tavernelli, director ejecutivo de la Asociación Latinoamericana del Acero (ALACERO). "Son subsidios al costo de la energía, las materias primas, los terrenos y especialmente al financiamiento".

249, 500 toneladas de acero produjo Guatemala en 2024 Ministerio de Economía

De acuerdo con datos de ALACERO, la producción mundial en 2024 fue de 1,839 millones de toneladas. Después de China, el siguiente mayor productor es India, con casi 150 millones de toneladas, seguido por Japón y Estados Unidos, con alrededor de 80 millones de toneladas cada uno y Rusia con unos 70 millones de toneladas. En América Latina, se consumen aproximadamente 73.3 millones de toneladas de acero, de los cuales 40% fue importado en 2024.

Cabe resaltar que mientras Estados Unidos ha respondido con incrementos a los aranceles desde la administración de Trump para frenar las importaciones asiáticas, América Latina carece de instrumentos similares. Según Tavernelli, el riesgo es alto pues peligran 1.4 millones de familias que dependen del sector del acero en la región y de allí la necesidad de proteger esos empleos frente a condiciones de mercado "abiertamente desiguales".

1,005 millones de toneladas produjo China durante el 2024 ALACERO

Ejemplo para la región

Dentro de este escenario, Guatemala, que lidera la producción en Centroamérica con 249,500 toneladas de acero crudo en 2024, ha abierto una investigación antidumping contra el acero galvanizado chino.

Esta acción busca proteger su industria, especialmente relevante por su rol en la construcción y por ser una fuente clave de divisas: las exportaciones superan las 135,000 toneladas a El Salvador, 154,000 a Honduras, 57,000 a Nicaragua y 40,000 a Costa Rica, generando ingresos por alrededor de US$470 millones anuales.

Sin embargo, el panorama no deja de ser desafiante. Según recuerda Tavernelli, hace algunos años el país contaba con tres plantas de acero galvanizado y ahora solo opera una. "Es fundamental contar con capacidad local para responder a las necesidades de hábitat y crecimiento urbano de la región", señaló el ejecutivo de ALACERO.

En comparación, con Guatemala, Colombia produce 1.3 millones de toneladas, Perú 1.6 millones, Argentina 3.9 millones, México 13.8 millones y Brasil 33.8 millones.

Tavernelli resaltó que está en juego no solo un sector económico, sino la integridad de toda una cadena de valor. "No se trata de evitar la competencia, sino de que ésta sea justa. La industria latinoamericana ha demostrado su competitividad cuando se enfrenta en igualdad de condiciones. Esto es muy preocupante, porque no solo hay puestos de trabajo en juego, sino también riesgos en materia de seguridad, pues muchos productos no cumplen con normas, y en Latinoamérica llegan sin certificación", puntualizó.

La propuesta de fondo de la Asociación Latinoamericana del Acero (Alacero) es construir una cadena de valor regional sólida, capaz de sustituir a las importaciones asiáticas en el mediano y largo plazo. Pero para ello, los países de la región deben actuar de forma coordinada y oportuna.

"Guatemala ha dado un paso importante. Ojalá más países lo sigan", concluyó Tavernelli.

Datos relevantes