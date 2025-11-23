Acevedo celebra el 'golpe de autoridad' de Municipal sobre un gran Antigua

-

El técnico Mario Acevedo elogió la actitud de su equipo, Municipal, que logró imponerse la noche de este sábado sobre la hora 2-1 a Antigua, conjunto al que calificó como uno de los más competitivos del torneo Apertura 2025.

"El grupo hizo un gran esfuerzo dentro de la cancha", dijo antes de remarcar: "Enfrentamos a un gran equipo; creo que ya enfrentamos a todos, y este es uno de los que viene haciendo mejor las cosas, aunque en la puntuación no se refleje eso".

Dado el nivel del rival, Acevedo valoró el que hayan logrado derrotarlos, algo que sucedió justo sobre la bocina con un golazo de larga distancia de César Archila. "Compite de tú a tú, es un equipo trabajado y para nosotros era importante dar ese golpe de autoridad", añadió.

También destacó el volumén de juego que sus dirigidos desplegaron durante el encuentro. "Tuvimos muchas ocasiones, es importante generar y seguiremos trabajando dentro de la mejora".

Los rojos marchan en el segundo lugar, con 2 puntos de desventaja que el líder Mixco, a falta de una fecha para el cierre de la fase regular, aunque tienen un juego pendiente, con lo cual podrían asaltar la cúspide.