Achuapa viene de atrás y se queda con los puntos frente a Comunicaciones

Después de dos partidos sin poder sumar de a tres, Achuapa volvió al camino de la victoria y lo hizo frente a su público, al venir de atrás y derrotar 2-1 a Comunicaciones, en su partido correspondiente a la sexta fecha del torneo Apertura 2025.

Los cebolleros fueron los primeros en llevar peligro al marco del rival, cuando el brasileño Vitor Alves (minuto 3) probó con un remate lejano a Arnold Barrios, titular ante la ausencia de Fredy Pérez por estar con Selección Nacional, quien atajó bien en el fondo.

Entonces las cosas parecían complicarse para el conjunto jutiapaneco, sobre todo al 20, cuando José Contreras mandó un pase largo, José Grajeda pivoteó con la cabeza y se la dejó servida a Brian Martínez, quien habilitó a Lynner García, que sacó un derechazo que terminó en el fondo del marco para la ventaja blanca.

Yeison Carabalí tuvo la igualdad (36), pero no le dio buena dirección a un remate y justo cuando se iban al descanso, en el 45+1, Alves mandó un centro desde la derecha a la posición de Érick Sánchez, quien con un cabezazo picado mandó todo igualado a los vestuarios.

¡Achuapa se queda con la victoria en casa!

Jornada 6 – Apertura 2025

Achuapa 2-1 @CremasOficial



Lynner García 19'

Erick Sánchez 45' y Vitor Gabriel 55'#LigaGuateBanrural pic.twitter.com/Ld1PTNqEks — Liga Guate Banrural (@LigaGuate) August 24, 2025

Volviendo del medio tiempo, Agustín Maziero (46) avisó con un disparo lejano que obligó a Barrios a emplearse al máximo. La respuesta fue de Lynner (50), pero el remate del volante le quedó fácil a Éderson Cabezas.

Alves, que fue un dolor de cabeza para la defensa alba mientras estuvo en cancha, terminó inclinando la balanza para los cebolleros. Al 56, recibió un "taconazo" de Maziero, se quitó de encima a un par de rivales y superó a Barrios con un remate pegada al palo, para sentenciar el 2-1.

Todavía Lynner tuvo una oportunidad en el área (73), en la que voló su remate, y Maziero estrelló la redonda en el travesaño (83), aunque el electrónico no se movió más y los tres puntos fueron para los de casa.

De esta manera, Achuapa se coloca en la quinta posición de la clasificación, relegando precisamente a Comunicaciones a la sexta plaza, después de seis fecha disputadas, en la primera que los albos tuvieron sin los seleccionados nacionales.