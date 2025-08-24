Sergio Chumil, el mejor de su equipo en la Vuelta a España

Destacada fue la actuación del ciclista guatemalteco Sergio Chumil en la segunda etapa de la Vuelta España, en la que fue el mejor de su equipo, el Burgos Burpellet BH.
El originario de Tecpán, Chimaltenango, cruzó la meta en el puesto 30 a 21 segundos del ganador, el danés Jonas Vingegaard, favorito para llevarse el giro español.
Haciendo gala de su experiencia en la montaña, Chumil lideró a su equipo en la etapa que inició en Alba y concluyó en la altura de Limone Piemonte (norte de Italia) con 134.6 kilómetros de recorrido.
Con el dorsal 212, Chumil iniciará la tercera etapa en la posición 26 de la clasificación general con 31 segundos de diferencia sobre el danés.
Toma el liderato
Vingegaard asestó un golpe sobre la mesa al adjudicarse la etapa y ponerse el suéter líder, después de reponerse de una caída a 26 kilómetros de la meta.
Superó al italiano Giuliano Ciccone en un emocionante sprint, que lo catapultó al liderato que ostentaba el belga Jasper Philipsen.
En tercer lugar quedó el francés David Gaudu, mientras que el colombiano Egan Bernal acabó cuarto en la etapa, la misma posición que tiene en la general, a diez segundos del líder.
La tercera etapa, que se disputará el lunes entre San Maurizio Canavese y Ceres, presenta un recorrido llano de 134,6 kilómetros.