Juez sancionado por acoso laboral intentó frenar proceso con amparo

Siete suspensiones, un amparo fallido y señalamientos de acoso: el caso contra el juez Mario Najarro sigue sin avanzar.
El juez Mario Efraín Najarro Quinteros, titular del Juzgado de Primera Instancia Penal, con competencia especializada en delitos de trata de personas, se encuentra bajo un proceso disciplinario y ha sido suspendido en siete ocasiones con un antejuicio sin avanzar.
Pese a lo anterior, el juez intentó detener el proceso con la interposición de una acción de amparo, pero esta fue denegada.
Denuncia por acoso
El juez enfrenta un proceso en su contra, esta vez por abuso sexual, luego de que una joven de 25 años, quien se desempeñaba como practicante en el Juzgado de Primera Instancia Penal con Competencia Especializada en Delitos de Trata de Personas, lo denunciara por hechos ocurridos en esas instalaciones.
El juez también suma otra denuncia por acoso laboral, presentada por su entonces secretario de instancia, Adolfo Enrique Flores Monzón, quien lo acusa de abuso de poder y actos intimidatorios. Esto derivó en una sanción de 10 días de suspensión sin goce de salario, impuesta por la Junta de Disciplina Judicial.
Amparo denegado
En un intento por revertir la sanción, el juez presentó una acción de amparo en contra de la Junta de Disciplina Judicial, alegando supuestas irregularidades en el proceso. Sin embargo, el Tribunal de Amparo denegó dicha acción, confirmando que la sanción fue legal y válida. A pesar de esto, el proceso continúa con obstáculos.
La audiencia más reciente fue nuevamente suspendida el pasado 11 de septiembre, luego de que el juez se presentara sin abogado defensor. Aunque varias partes, incluyendo la víctima, su abogada, la Supervisión de Tribunales y el denunciante, manifestaron que el proceso disciplinario no exige que el requisito fuera obligatorio, la Junta resolvió suspender y reprogramar la audiencia para el próximo 10 de noviembre de 2025.
"Este es un intento claro de atrasar el proceso. La víctima ha asistido a cada audiencia, viajando desde el departamento de Santa Rosa, mientras que el juez ha utilizado cualquier excusa para evitar enfrentar las consecuencias", expresó Flores Monzón, quien acusó al juez de abusar de su poder y realizar actos intimidatorios en su contra.
Fechas de la suspensión del proceso:
- 6 de agosto de 2024
- 26 de agosto de 2024
- 15 de noviembre de 2024
- 13 de febrero de 2025
- 11 de abril de 2025
- 25 de junio de 2025
- 11 de septiembre de 2025
- Próxima audiencia: 10 de noviembre de 2025
Llamado a la ética
El caso ha generado indignación no solo por los atrasos, sino por el desgaste que representa para la víctima y su familia. "Los cargos públicos deben ejercerse con ética y responsabilidad. No se puede permitir que una estrategia legal dilate indefinidamente la justicia", advirtió Flores Monzón como representante del caso.
"No es justo que por estrategias dilatorias, una denuncia grave como esta quede impune". concluyó