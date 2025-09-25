¿Eres fan de Demon Slayer? Así activas la función secreta en Spotify

-

Esta es la guía definitiva para activar la experiencia interactiva de Spotify y Demon Slayer. Sigue los pasos en esta nota.

La última entrega de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – El Castillo Infinito ha roto récords de taquilla a nivel mundial, consolidándose como un fenómeno histórico en la animación japonesa.

Incluso la famosa plataforma de música, Spotify, lanzó una función especial inspirada en la película que ofrece a los fans una experiencia interactiva única dentro de la plataforma.

Cómo activar la función especial de Demon Slayer en Spotify

Sigue estos pasos para vivir la experiencia del Castillo Infinito dentro de Spotify:

Ingresa a la aplicación de Spotify. En el buscador escribe Demon Slayer. Selecciona el primer resultado, una lista de reproducción oficial. Dentro de la descripción de la lista, toca el enlace Infinity Playlist.

Al hacerlo, verás una animación en la que el logo de Spotify se transforma con un diseño inspirado en las lunas demoníacas. Luego, al tocar la pantalla, aparecerá un efecto visual como si entraras al Castillo Infinito.

Cada interacción mostrará tarjetas coleccionables de los personajes principales, que puedes guardar o compartir en tus redes sociales. Como detalle especial, el primer tema de la lista incluye la voz de Natsuki Hanae, actor que interpreta a Tanjiro en su versión original en japonés, dando la bienvenida a los oyentes y presentando la selección musical.

Con esta experiencia, Spotify conecta la música con el universo de Demon Slayer, ampliando aún más el fenómeno cultural que ha conquistado tanto a la crítica como a millones de seguidores en todo el mundo.

Las tarjetas coleccionables muestran los personajes de Demon Slayer.

La banda sonora de El Castillo Infinito

Además de su espectacular animación, Kimetsu no Yaiba se ha ganado un lugar en la memoria de los fans gracias a su banda sonora, que acompaña las escenas con intensidad y emoción.

En El Castillo Infinito destacan nuevas piezas musicales, entre ellas:

Shine in the Cruel Night – LiSA

A World Where the Sun Never Rises – Aimer

Los reconocidos compositores Yuki Kajiura y Go Shiina vuelven a estar a cargo de la música original, tal como lo hicieron en entregas anteriores de la saga.