La actividad navideña que recorrerá el centro de la ciudad este domingo

Más de 50 bandas de centros educativos se reunirán para llevar alegría, baile al ritmo de música navideña en su recorrido por zona 1, durante el domingo 14 de diciembre.
Este desfile de bandas iniciará desde las 16:00 hasta las 21:00 horas y su recorrido iniciará en el Parque Jocotenango, pasando por el Paseo de la Sexta con rumbo al Palacio Municipal, donde tendrá su fin.
Centros educativos participarán en este desfile al ritmo de coreografías, música y buen ambiente, con el propósito de llevar alegría a las calles y recaudar juguetes para dar a los niños durante la Cena Navideña de la Municipalidad de Guatemala, este próximo 24 de diciembre.
Precaución al circular por la zona
La Policía Municipal de Tránsito estará coordinando la circulación en la zona; dado que se advierte de cierres viales, así como la suspensión parcial del las líneas 1, 2 y 7 del Transmetro debido al recorrido del desfile.
Por ello, autoridades recomiendan planificar su ruta con anticipación.