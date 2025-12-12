Anuncian Festival del Tamal y Ponche más grande del país

Durante el evento se entregarán porciones del tamal y ponche.
Las fiestas de fin de año están cada vez más cerca y se hacen más llamativas.
Para este sábado 13 y domingo 14 de diciembre, se anunció el Festival del Tamal y el Ponche más grandes de Guatemala, el cual se realizará en la Granja Belari, en San José Pinula.
El horario será de 10:30 a 20:00 horas para ambos días, en lo que será un evento histórico, según indicaron los organizadores de la actividad.
La entrada al evento tendrá un costo de Q100 para los adultos y de Q50 para los niños, con lo que se tendrá acceso a los shows navideños, conciertos, bazar navideño, talleres de manualidad, juegos y fotos con Santa Claus.
Además, también se tendrán villancicos, personajes, porción de tamal gigante, porción de ponche, granjita, amenidad de Hot Wheels, show pirotécnico y cuenta cuentos.
La compra de boletos será en Ticket Jade (https://ticketjade.com/) y la ubicación es la siguiente: https://goo.gl/maps/HsNkRAsUYEnFDVCD7.