Anuncian Festival del Tamal y Ponche más grande del país

  • Por Geber Osorio
12 de diciembre de 2025, 17:47
El tamal y el ponche serán los más grandes en el país anunciaron los organizadores del evento. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

El tamal y el ponche serán los más grandes en el país anunciaron los organizadores del evento. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

Durante el evento se entregarán porciones del tamal y ponche.

Las fiestas de fin de año están cada vez más cerca y se hacen más llamativas.

Para este sábado 13 y domingo 14 de diciembre, se anunció el Festival del Tamal y el Ponche más grandes de Guatemala, el cual se realizará en la Granja Belari, en San José Pinula.

El horario será de 10:30 a 20:00 horas para ambos días, en lo que será un evento histórico, según indicaron los organizadores de la actividad.

La entrada al evento tendrá un costo de Q100 para los adultos y de Q50 para los niños, con lo que se tendrá acceso a los shows navideños, conciertos, bazar navideño, talleres de manualidad, juegos y fotos con Santa Claus.

El evento se realizará durante este fin de semana. (Foto: Granja Belari)
El evento se realizará durante este fin de semana. (Foto: Granja Belari)

Además, también se tendrán villancicos, personajes, porción de tamal gigante, porción de ponche, granjita, amenidad de Hot Wheels, show pirotécnico y cuenta cuentos.

La compra de boletos será en Ticket Jade (https://ticketjade.com/) y la ubicación es la siguiente: https://goo.gl/maps/HsNkRAsUYEnFDVCD7.

