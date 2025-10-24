¡En actividad! Volcán de Fuego y Santiaguito registran explosiones

-

Columnas de gas y ceniza alcanzan hasta los 4,800 metros sobre el nivel del mar.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Prepárate! Estos son los virus que afectarán con la llegada de la época fría

De acuerdo con el boletín vulcanológico diario emitido por el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología de Guatemala (Insivumeh) de este viernes 24 de octubre, se mantiene actividad débil a moderada en los volcanes de Fuego y Santiaguito.

El volcán de Fuego registra de 8 a 10 explosiones por hora, de características débiles y moderadas, que generan columnas de gas y ceniza a alturas entre los 4,500 y 4,800 metros sobre el nivel del mar, indicaron los expertos.

Dichas columnas se desplazan hacia el suroeste, alcanzando distancias de hasta 30 kilómetros. Debido a la dirección del viento, se podría presentar caída de partículas finas de ceniza en comunidades cercanas como Morelia, Panimaché I y II, y sus alrededores en Chimaltenango.

(Foto: Insivumeh)

Volcán Santiaguito

En cuanto al volcán Santiaguito, se reportan fumarolas débiles de desgasificación de color blanco que se elevan aproximadamente 400 metros sobre la cúpula del domo caliente.

Además, se registran explosiones débiles y moderadas, a razón de una o dos por hora, que generan columnas de gas y ceniza de hasta 900 metros de altura, desplazándose hacia el oeste y suroeste.

Debido a estas explosiones, podría provocar caída ligera de ceniza en sectores como Loma Linda y San Marcos Palajunoj, en Quetzaltenango, comentaron las autoridades correspondientes.

(Foto: Insivumeh)

Recomendaciones

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Guatemala (Conred) informó que mantiene monitoreo permanente de las actividades de los volcanes activos en el país.

Asimismo, hace un llamado a la población a mantenerse informada a través de cuentas oficiales, seguir indicaciones y ubicar rutas de evacuación en su comunidad.