Las actividades que complicarán el tránsito en Antigua Guatemala

Desde el viernes 21 de noviembre iniciaron las actividades culturales, religiosas y musicales en la Antigua Guatemala.
OTRAS NOTICIAS: ¡Nuevos residentes! Osos perezosos llegan al Zoológico La Aurora
Para este fin de semana se esperan las siguientes actividades:
- Desde las 6:00 horas dio arrancó el Gran Fondo Guate Paredón: este evento ciclístico recorrerá desde la Plaza Mayor hacia el Lago de Atitlán.
- A partir de las 9:00 horas se dará el corrido procesional extraordinario del sagrado Jesús de la Merced, por el 350 aniversario de la Hermandad, el cual recorrerá las calles de la Antigua Guatemala con destino a la iglesia La Merced; su ingreso será a las 12:30 horas.
- El convite de figuritas, que comenzará a las 13:00 horas, también llevará alegría y festividad a las calles de Antigua.
Los parqueos disponibles municipales a través de la adquisición del MarbEx son:
- Las plataformas
- El Calvario
También la Municipalidad de Guatemala anunció una ruta de bus gratis del parqueo de Santa Inés hacia La Fuente de las Delicias.
Además, para el domingo 23 de noviembre se prepara:
- El Congreso de Cocineras Tradicionales, desde las 8:00 horas frente al Palacio de los Capitanes.
- En Paseos con Encanto, en San Pedro Las Huertas, de 9:00 a las 17:00 horas, podrás adquirir artesanías y productos de emprendimientos locales.
En esta actividad gratuita también tendrá disponible una ruta de bus gratis desde la Plaza Mayor.
- A las 11:00 horas recorrerá el Solemne Corpus Christi y se tendrá a las 16:00 horas el recorrido de la procesión de Santa Catalina de Alejandría