¡Nuevos residentes! Osos perezosos llegan al Zoológico La Aurora

El perezoso pertenece a un grupo llamado "xenartros", integrados también por armadillos y osos hormigueros. Y se le nombra oso por su apariencia tierna y peluda.
OTRAS NOTICIAS: ¡Ya puedes ir! Inauguran Festival Navideño en la Plaza de la Constitución
“En un mundo que va demasiado rápido, hay un rincón donde la vida se toma su tiempo”, con esta frase, el Zoológico la Aurora anunció la llegada de los osos perezosos a sus instalaciones.
El Zoo te invita a conocer a estos nuevos inquilinos, quienes recién se han incorporado a la familia y ya están listos para recibir tu visita.
Estos animales son peculiares por la lentitud de sus movimientos, su apariencia carismática y su personalidad tranquila.
Esta familia se demoniza así por articulaciones extras que posee en su cuerpo, llamadas xenartros.
Conoce más de ellos en las instalaciones del zoológico.