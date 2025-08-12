Actividades imperdibles en tu próxima visita a Finca Sacmoc

A solo dos horas desde el centro de Cobán se encuentra Finca Sacmoc, un refugio ecoturístico enclavado en el corazón del bosque subtropical de Alta Verapaz
Fundada en 1978 y abierta al público en 2017, este sitio ofrece experiencias auténticas en contacto con la naturaleza: desde caminatas por senderos y baños en pozas hasta actividades agrícolas y aventura controlada.
Con conciencia ambiental y respeto por la biodiversidad, Sacmoc promueve el cultivo y consumo de productos locales, así como el aprovechamiento correcto y responsable de recursos renovables.
Aquí te presentamos tres experiencias imperdibles para disfrutar un día inolvidable.
1. Sendero hacia la catarata Sapurcaaq y el río Tzac Tzac.
Camina 650 metros entre bosque hasta llegar a la majestuosa catarata Sapurcaaq de 43 metros. Bajo ella, una poza turquesa invita a darte un buen chapuzón. Luego, camina junto al río Tzac Tzac, de aguas cristalinas y rodeado de vegetación. La experiencia combina naturaleza pura con frescura para recargar energías.
2. Canopy sobre una poza cristalina.
Deslízate por una tirolesa sobre una hermosa poza color turquesa rodeada de vegetación exuberante. El canopy ofrece vista panorámica del entorno natural y te conecta con la emoción extrema de volar sobre el agua. Es una actividad breve, segura y memorable, incluida en la entrada general.
3. Camping y conexión con el cultivo local.
Aprovecha el área designada para acampar junto al arroyo; por la noche puedes encender fogata (la leña se compra en sitio) y dormir bajo el cielo estrellado. Durante el día, aprende sobre el cultivo de cardamomo, clavo, banano y maracuyá, y conoce de cerca el proceso de siembra y procesamiento junto a productores locales.
Toma nota
- La entrada general cuesta Q100 para mayores de 12 años y Q50 para niños.
- Incluye el acceso a la finca, visitas guiadas por senderos, la catarata, el río Tzac Tzac, acceso a piscina y el canopy sobre la poza.
- Los más aventureros pueden hacer un tour extremo por las cuevas por un precio de Q125, que incluye transporte, casco, linterna y guías.