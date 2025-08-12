Actividades imperdibles en tu próxima visita a Finca Sacmoc

-

A solo dos horas desde el centro de Cobán se encuentra Finca Sacmoc, un refugio ecoturístico enclavado en el corazón del bosque subtropical de Alta Verapaz

LEE TAMBIÉN: Cinco actividades que debes hacer en las Grutas del Rey Marcos

Fundada en 1978 y abierta al público en 2017, este sitio ofrece experiencias auténticas en contacto con la naturaleza: desde caminatas por senderos y baños en pozas hasta actividades agrícolas y aventura controlada.

Con conciencia ambiental y respeto por la biodiversidad, Sacmoc promueve el cultivo y consumo de productos locales, así como el aprovechamiento correcto y responsable de recursos renovables.

Podrás recorrer distintos senderos rodeado de naturaleza. (Foto: Finca Sacmoc)

Aquí te presentamos tres experiencias imperdibles para disfrutar un día inolvidable.

1. Sendero hacia la catarata Sapurcaaq y el río Tzac Tzac.

Camina 650 metros entre bosque hasta llegar a la majestuosa catarata Sapurcaaq de 43 metros. Bajo ella, una poza turquesa invita a darte un buen chapuzón. Luego, camina junto al río Tzac Tzac, de aguas cristalinas y rodeado de vegetación. La experiencia combina naturaleza pura con frescura para recargar energías.

El recorrido en canopy está incluido con tu entrada. (Foto: Finca Sacmoc)

2. Canopy sobre una poza cristalina.

Deslízate por una tirolesa sobre una hermosa poza color turquesa rodeada de vegetación exuberante. El canopy ofrece vista panorámica del entorno natural y te conecta con la emoción extrema de volar sobre el agua. Es una actividad breve, segura y memorable, incluida en la entrada general.

Aprenderás sobre distintos cultivos, como el de maracuyá. (Foto: Finca Sacmoc)

3. Camping y conexión con el cultivo local.

Aprovecha el área designada para acampar junto al arroyo; por la noche puedes encender fogata (la leña se compra en sitio) y dormir bajo el cielo estrellado. Durante el día, aprende sobre el cultivo de cardamomo, clavo, banano y maracuyá, y conoce de cerca el proceso de siembra y procesamiento junto a productores locales.

También se ofrecen habitaciones para dos o tres personas. (Foto: Finca Sacmoc)

Toma nota