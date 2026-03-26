Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Actividades procesionales del fin de semana en Antigua, Guatemala

  • Por Selene Mejía
26 de marzo de 2026, 16:07
 Estos son los puntos de las procesiones. (Foto: Fredy Hernández/Soy502)

Estas son las actividades procesionales en Antigua Guatemala programadas para el 27, 28 y 29 de marzo. 

Los eventos reflejan la fe y devoción de los guatemaltecos. Si deseas asistir toma en cuenta estos datos. 

Viernes de dolores 27 de marzo

Viacrucis Jesús del Silencio 

Templo San Francisco El Grande. 

3:00 a.m./5:00 a. m.

Viacrucis Jesús Niño

Guardería Sagrado Corazon de Jesús. 

9:30 a. m./11:30 a. m. 

Velación Virgen de Dolores

Parroquia San Sebastián La Merced

6:00 a. m./11:00 p. m.

Velación Virgen de Soledad

San José Catedral 

7:00 a. m./11:00 p. m. 

Velación Jesús del Silencio 

El Calvario

7:00 a. m./12:00 a. m. 

Velación Jesús de la Humildad

Aldea San Cristobal el Bajo

8:00 a. m./ 9:00 p. m. 

Procesión Réplicas Infantiles

Aldea San Pedro las Huertas

4:00 p. m./7:00 p. m. 

Procesión Jesús del Desamparo

San José Catedral

3:00 p. m./8:00 p. m. 

Sábado de Ramos 28 de marzo

Velación Virgen de Dolores

Aldea San Mateo Milpas Altas

8:00 a. m./11:00 p. m. 

Velación Jesús Nazareno

Aldea San Juan Gascón

8:00 a. m./11:00 p. m. 

Velación Jesús Sepultado

Aldea San Felipe de Jesús

8:00 a. m./12:00 p. m.

Procesión Cristo de las Misericordias

Templo de la Escuela de Cristo

4:00 p. m./8:00 p. m. 

Procesión Jesús de los pobres 

Aldea San Juan El Obispo

4:00 p. m./11:00 p. m. 

Domingo de Ramos 29 de marzo

Procesión de Palmas

Aldea San Pedro Las Huertas

5:00 a. m. a 6:00 a. m. 

Procesión de Palmas

Templo de la Escuela de Cristo

7:00 a. m./8:00 a. m.

Procesión de Palmas

Tanque de la Unión hacia San José Catedral

5:00 a. m./6:00 a. m. 

Procesión Jesús de la Flagelación

Aldea San Pedro Las Huertas

7:00 a. m./2:00 p. m. 

Procesión Jesús Nazareno de "La Reseña"

Parroquia San Sebastián, La Merced. 

5:30 a. m./1:30 a. m. 

actividades 1

actividades 2

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar