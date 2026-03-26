Actividades procesionales del fin de semana en Antigua, Guatemala

Estas son las actividades procesionales en Antigua Guatemala programadas para el 27, 28 y 29 de marzo.
Los eventos reflejan la fe y devoción de los guatemaltecos. Si deseas asistir toma en cuenta estos datos.
Viernes de dolores 27 de marzo
Viacrucis Jesús del Silencio
Templo San Francisco El Grande.
3:00 a.m./5:00 a. m.
Viacrucis Jesús Niño
Guardería Sagrado Corazon de Jesús.
9:30 a. m./11:30 a. m.
Velación Virgen de Dolores
Parroquia San Sebastián La Merced
6:00 a. m./11:00 p. m.
Velación Virgen de Soledad
San José Catedral
7:00 a. m./11:00 p. m.
Velación Jesús del Silencio
El Calvario
7:00 a. m./12:00 a. m.
Velación Jesús de la Humildad
Aldea San Cristobal el Bajo
8:00 a. m./ 9:00 p. m.
Procesión Réplicas Infantiles
Aldea San Pedro las Huertas
4:00 p. m./7:00 p. m.
Procesión Jesús del Desamparo
San José Catedral
3:00 p. m./8:00 p. m.
Sábado de Ramos 28 de marzo
Velación Virgen de Dolores
Aldea San Mateo Milpas Altas
8:00 a. m./11:00 p. m.
Velación Jesús Nazareno
Aldea San Juan Gascón
8:00 a. m./11:00 p. m.
Velación Jesús Sepultado
Aldea San Felipe de Jesús
8:00 a. m./12:00 p. m.
Procesión Cristo de las Misericordias
Templo de la Escuela de Cristo
4:00 p. m./8:00 p. m.
Procesión Jesús de los pobres
Aldea San Juan El Obispo
4:00 p. m./11:00 p. m.
Domingo de Ramos 29 de marzo
Procesión de Palmas
Aldea San Pedro Las Huertas
5:00 a. m. a 6:00 a. m.
Procesión de Palmas
Templo de la Escuela de Cristo
7:00 a. m./8:00 a. m.
Procesión de Palmas
Tanque de la Unión hacia San José Catedral
5:00 a. m./6:00 a. m.
Procesión Jesús de la Flagelación
Aldea San Pedro Las Huertas
7:00 a. m./2:00 p. m.
Procesión Jesús Nazareno de "La Reseña"
Parroquia San Sebastián, La Merced.
5:30 a. m./1:30 a. m.