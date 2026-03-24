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Celebran el "Festival del Mango" en Guatemala

  • Por Selene Mejía
24 de marzo de 2026, 12:12
Podrás obtener mango en todas sus presetaciones. (Foto Agexport)

Podrás obtener mango en todas sus presetaciones. (Foto Agexport)

Recientemente se anunció el Festival de Mango 2026, el sabor de la temporada en distintas presentaciones para disfrutar en familia. 

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Mangonadas, crepas, choco mangos, ceviche, chamoyadas granizadas y otras presentaciones podrás encontrar en este evento que representa a la cosecha más popular en Guatemala. También hay flan, jalea y mucho más.

El evento reúne a distintos productores y realizadores de alimentos cuyo mango es el principal ingrediente. 

festival mango 2
Foto: Agexport.

Fecha y hora

El evento está organizado por el Comité de Mango de AGEXPORT, en alianza con Tajín, el 29 de marzo, de 09:00 a. m. a 02:00 p. m.

El lugar es Plaza Honduras, dentro de Pasos y Pedales.

Podrán disfrutar y adquirir una amplia variedad de productos elaborados con mango nacional como mango Tommy y de Pashte, entre otros.

festival mango 3
Foto: Aggexport.

Mangos guatemaltecos

El festival busca poner en valor el impacto económico y productivo del sector. En 2025, Guatemala exportó 3,660,684 cajas de mango de 4 kilogramos hacia Estados Unidos, un crecimiento del 4% en volumen respecto al año anterior. Esto provocó la certificación de 162 fincas productoras certificadas para la exportación.

La variedad más buscada es el Tommy Atkins, que concentró el 88% del volumen, seguida por Ataulfo, Keitt y Kent, con destinos principales en Estados Unidos, Europa y Chile. 

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Foto: Agexport.

Esta es una plataforma para dar a conocer la labor de más de 170 fincas y cinco plantas empacadoras certificadas para exportar a Estados Unidos, Europa, Chile y Centroamérica. Durante el festival, se darán a conocer más de 15 variedades de mango que ya están sembradas en Guatemala.

Estos son algunos emprendimientos participantes:

  • "Lady Mango"
  • "Señora Granola"
  • "Homemade Pan Gourmet Artesanal"
  • "Señor Mango"
  • "Deshifruta, De la Cocina de Myriam"
  • "Granizadas Manguito"
  • "Conservas Mindy"
  • "Productos Artesanales IJ"
  • "Rice n Shine"
  • "Helados Pepe Cream"
  • "Dulce Tentación"




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