Celebran el "Festival del Mango" en Guatemala

-

Recientemente se anunció el Festival de Mango 2026, el sabor de la temporada en distintas presentaciones para disfrutar en familia.

Mangonadas, crepas, choco mangos, ceviche, chamoyadas granizadas y otras presentaciones podrás encontrar en este evento que representa a la cosecha más popular en Guatemala. También hay flan, jalea y mucho más.

El evento reúne a distintos productores y realizadores de alimentos cuyo mango es el principal ingrediente.

Foto: Agexport.

Fecha y hora

El evento está organizado por el Comité de Mango de AGEXPORT, en alianza con Tajín, el 29 de marzo, de 09:00 a. m. a 02:00 p. m.

El lugar es Plaza Honduras, dentro de Pasos y Pedales.

Podrán disfrutar y adquirir una amplia variedad de productos elaborados con mango nacional como mango Tommy y de Pashte, entre otros.

Foto: Aggexport.

Mangos guatemaltecos

El festival busca poner en valor el impacto económico y productivo del sector. En 2025, Guatemala exportó 3,660,684 cajas de mango de 4 kilogramos hacia Estados Unidos, un crecimiento del 4% en volumen respecto al año anterior. Esto provocó la certificación de 162 fincas productoras certificadas para la exportación.

La variedad más buscada es el Tommy Atkins, que concentró el 88% del volumen, seguida por Ataulfo, Keitt y Kent, con destinos principales en Estados Unidos, Europa y Chile.

Foto: Agexport.

Esta es una plataforma para dar a conocer la labor de más de 170 fincas y cinco plantas empacadoras certificadas para exportar a Estados Unidos, Europa, Chile y Centroamérica. Durante el festival, se darán a conocer más de 15 variedades de mango que ya están sembradas en Guatemala.

Estos son algunos emprendimientos participantes:

"Lady Mango"

"Señora Granola"

"Homemade Pan Gourmet Artesanal"

"Señor Mango"

"Deshifruta, De la Cocina de Myriam"

"Granizadas Manguito"

"Conservas Mindy"

"Productos Artesanales IJ"

"Rice n Shine"

"Helados Pepe Cream"

"Dulce Tentación"







