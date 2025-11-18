Actor Alejandro Nones cuenta su experiencia en Guatemala

-

Alejandro Nones visitó Guatemala para asistir a la boda de su amigo, el guatemalteco Keneth Muller.

Al actor, modelo, músico y productor venezolano, conocido por su participación en telenovelas mexicanas como "Teresa" y por su papel en la serie de Netflix "¿Quién mató a Sara?" habló acerca de su antojo al estar en el país.

Foto: Oficial.

"Estoy en Guatemala, vine a la boda de un gran amigo, el director Keneth Muller, cuando vine por primera vez conocí a Rodny que es mi gran amigo de la vida, que se estuvo encargando de mi, me llevaba, me traía. Nos hicimos buenos amigos y cuando se enteró que venía, se salió de su trabajo, se escapó, me esperó en la entrada de la boda y me trajo un Gauchito, que calenté en la plancha de la comida de la boda y mm, es un pan buenísimo, con un choripán, ¡buenísimo!, gracias, ¡qué viva Guate!", dijo a sus seguidores a través de un video.

Boda,

Muller, creador de cintas como "Gol de plata", "Nebaj", "Septiembre" y "12 segundos", se casó el 15 de noviembre de 2025 , al enlace acudieron algunas de las personalidades que han estado junto a él en sus proyectos cinematográficos.

