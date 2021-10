El cambio del actor de "Crepúsculo" que aparece en la serie "Las cosas por limpiar"

En el catalogo de Netflix del mes de octubre llegó la serie, "Las cosas por limpiar", la cual retrata la vida de una madre soltera que hace trabajos domésticos para llegar a fin de mes, mientras busca escapar de una relación abusiva de su pareja.

Pues algo que ha llamado la atención de los espectadores es que el personaje del padre de la hija de Maddy es interpretado por Billy Burke, quien aparece en la saga de Crepúsculo totalmente cambiado.

Billy Burke. (Foto: Sensacine)

Billy Burke interpreta a Charlie Swan, el padre de Bella (Kristen Stewart) en toda la saga de Crepúsculo. Quizás ha pasado desapercibido pues el atuendo de policía y el aspecto que mantiene en la saga han quedado en el pasado con su interpretación en "Las cosas por limpiar".

Billy Burke en Crepúsculo. (Foto: Sensacine)

Según el artículo de Sensacine, Billy Burke en los últimos años se ha enfocado en trabajar en series de televisión como 9-1-1: Lone Star, Primitive, Major Crimes y Zoo; además, se convirtió en el Comisionado Gordon en las nuevas películas animadas de Warner Bros. Animation, Batman: The Long Halloween, Part One y Batman: The Long Halloween, Part Two.

*Con información de Sensacine.