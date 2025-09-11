El actor Eduardo Serrano fallece tras batallar contra el cáncer

-

Familiares y amigos despiden a Eduardo Serrano.

El actor venezolano, conocido por su labor en producciones como El rostro de la venganza y El cuerpo del deseo, enfrentaba fuertes complicaciones de salud que terminaron acabando con su vida.

Eduardo Serrano fue diagnosticado con cáncer de células pequeñas en el pulmón y murió el jueves 11 de septiembre, a los 82 años, tras luchar contra la enfermedad.

Magaly Serrano confirma la muerte de su padre Eduardo. (Foto: X)

La noticia fue confirmada por su hija mayor, Magaly Serrano, fruto de su relación con la cantante Mirtha Pérez, quien compartió un video en sus plataformas para despedirse de su padre.

PODRÍA INTERESARTE: Fallece la periodista guatemalteca Ingrid Cárdenas

Magaly Serrano dedica emotivas palabras a su padre. (Foto: X)

"Fuiste el mejor padre que pueda existir, para todos tus hijos, y soy testigo. No existió momento en que no tuviéramos lo mejor de ti, de tus valores, tus conversaciones, tu entrega, tu complicidad, tus abrazos, tus buenas noches, tus buenos días, tu confianza y tu amor", comenta Serrano en la publicación.

"Eres mi mejor amigo, contigo tengo mis mejores recuerdos, y el de tu nieto, con quien tienes la relación más hermosa y divertida que haya existido. Tu nieto te ama con el alma. Te voy a extrañar... Dios sabe cuánto", concluye Magaly con el corazón destrozado.