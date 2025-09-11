Fallece Gerardo Ortiz, comediante y mago guatemalteco

-

El comediante y mago Gerardo Ortiz falleció y sus colegas lo despidieron y recordaron su pasión por hacer reír.

El guatemalteco se especializaba en espectáculos para chicos y grandes y formaba parte de los shows del club de comedia "La Resortera".

Foto: Oficial.

Familiares y amigos le han dado el adiós tras una lucha con una enfermedad.

"Nos unimos con profundo pesar a la despedida de nuestro amigo y colega Gerry, su talento, alegría y pasión por la comedia dejaron huella en cada escenario y en quienes tuvimos el privilegio de compartir con él. Acompañamos a su familia, amigos y colegas en este difícil momento, deseándoles fuerza y consuelo", expresaron.

Foto: Instagram.

"Hoy en La Resortera estamos de luto por la partida de nuestro querido amigo y comediante 'El Gerry Ortiz', por esta razón, nuestras instalaciones permanecerán cerradas y el show programado para esta noche ha sido cancelado. Agradecemos su comprensión en este momento tan difícil para nuestra comunidad", se explicó a través de las redes oficiales.

Foto: Instagram.

