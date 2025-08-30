Actor guatemalteco, Carlos Guerrero, brilla en la serie "Velvet"

-

Su personaje llega a las Galerías Velvet para emprender un negocio de lujo.

El actor guatemalteco comparte su experiencia al formar parte del reparto de una de las series más populares de Telemundo.

Como parte de su quinta producción con la cadena internacional, Carlos Guerrero eleva su carrera actoral al siguiente nivel al interpretar a Valentín Rubalcaba en Velvet.

Guerrero interpreta a Valentín Rubalcaba, heredero de un imperio joyero. (Foto: Carlos Guerrero)

Rubalcaba es el heredero de un imperio de joyas familiares en Velvet y se caracteriza por tener una personalidad buena e inocente con una historia marcada por el amor, la traición y secretos familiares.

El actor combina talento y autenticidad en su carrera. (Foto: Carlos Guerrero)

Bajo la influencia de su madre, Valentín se enamora de Valeria Márquez y llega a las Galerías Velvet para abrir una nueva línea de lujo junto a Cristina Otegui.

"Haber crecido en la zona 18 me da una mirada única para darle humanidad a este multimillonario", comenta Guerrero, quien mantiene presente sus raíces con orgullo, lo que le ha otorgado el éxito.