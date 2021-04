El guatemalteco Arturo Castro, actor de Hollywood, de vacaciones en su tierra

El actor, comediante y guionista guatemalteco, Arturo Castro, famoso por su participación en la serie de Netflix, "Narcos" y por protagonizar junto a Jennifer Garner, la película "Yes Day", disfrutó sus vacaciones en Guatemala.

El último proyecto de Castro fue en la película familiar "Yes Day". (Foto: Yes Day)

Luego de una larga temporada que no le permitió visitar su tierra, debido a las restricciones por la pandemia, Castro se reunió con los suyos y visitó sus rincones favoritos del país, mientras se recarga para su regreso A Los Ángeles, por más proyectos en Hollywood, donde ha logrado abrirse brecha.

"No había estado en Guatemala en casi 2 años y me sentía un poco incompleto. Mi lugar de nacimiento, mi lago sagrado, mis amigos y mi familia han recargado las baterías de mi alma y me han dejado sintiéndome amado, inspirado y alimentado a una pulgada de mi vida", escribió junto a imágenes que compartió en sus redes donde se encuentra en Atitlán y Antigua Guatemala.

El guatemalteco estuvo una temporada en Nueva Zelanda donde grabó un proyecto que anunciará muy pronto.

