El actor Leonardo García sube el volcán de Pacaya en familia

Leonardo disfrutó una de las experiencias más divertidas e inolvidables de Guatemala.

NO TE LO PIERDAS: Leonardo García, novio de Flaminia, se enamora del volcán Pacaya

El actor mexicano, Leonardo García Vale, regresó a Guatemala para vivir la adrenalina y el entusiasmo de una nueva aventura al lado de su familia.

Junto a su pareja y su sobrino, Vale disfrutó del paisaje volcánico. (Foto: Instagram/Leonardo García Vale)

Leonardo escaló el volcán de Pacaya junto a su pareja, la doctora y cantante Flaminia Villagrán, y su sobrino, el artista Ricky Bang.

García compartió videos en sus plataformas oficiales en los que habla de su experiencia y afirma que el paisaje volcánico es una vista fuera de este mundo y que "se siente como en Marte".

Leonardo y Flaminia reviven una experiencia que ya habían disfrutado en 2022. (Foto: Instagram/Leonardo García Vale)

El viaje familiar no fue completado sin antes degustar la deliciosa pizza cocinada en un horno colocado sobre la lava solidificada, siendo la única en el mundo que se prepara de esta manera.

La experiencia incluyó la famosa pizza cocinada sobre lava solidificada. (Foto: Instagram/Leonardo García Vale)

Leonardo y Flaminia ya habían escalado el volcán y vivido la experiencia culinaria en 2022. Desde entonces, anhelaban volver a disfrutar del hermoso paisaje y la naturaleza que caracteriza a Guatemala.