Actor de "Manual de supervivencia escolar de Ned" vive en la calle

El video despertó nostalgia y preocupación entre quienes lo recuerdan por la serie.
El actor juvenil, recordado por formar parte de una de las series más exitosas de Nickelodeon, se ha hecho viral tras ser grabado viviendo en situación de calle.
Tylor Chase, conocido por su papel de Martin Qwerly en el programa Manual de supervivencia escolar de Ned ha preocupado a los fanáticos del proyecto, luego de que una seguidora lo filmara para TikTok.
"Hola, soy Tylor y estoy en un movimiento cristiano de actuación", dice Chase con dificultad en el video tomado por la creadora de contenido en Riverside, California.
Tras la difusión del contenido, los fans comenzaron a movilizarse para ofrecer apoyo moral y económico a Tylor a través de una campaña de recaudación en GoFundMe, cuyo objetivo es reunir los suficientes fondos para cubrir sus necesidades básicas como vivienda y alimentación.