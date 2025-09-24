Muere Claudia Cardinale, símbolo de belleza del cine clásico

Su belleza y elegancia interpretativa la convirtieron en una de las actrices más admiradas de su época.
La actriz que se convirtió en el símbolo del glamur del cine italiano a inicios de los años 60 y protagonizó más de 100 películas y producciones televisivas, ha fallecido a los 87 años.
Con una carrera que abarcó más de seis décadas en cine y teatro, Claudia Cardinale partió de este mundo en la comuna de Nemours, cerca de París, y se encontraba acompañada de las personas que más ha amado: sus hijos.
"Nos deja el legado de una mujer libre e inspirada tanto como mujer como artista", dijo su agente, Laurent Savry, en un mensaje en el que confirma la muerte de Cardinale.
Claudia será recordada con cariño por sus fans, debido a su belleza y carisma en el papel principal en 8½ de Federico Fellini, que coprotagonizó con Marcello Mastroianni en 1963.