Muere Claudia Cardinale, símbolo de belleza del cine clásico

  • Con información de Kevyn Girón/Colaborador
24 de septiembre de 2025, 09:10
Obituarios
Claudia Cardinale partió a los 87 años dejando un legado imborrable. (Foto: X)

Su belleza y elegancia interpretativa la convirtieron en una de las actrices más admiradas de su época.

La actriz que se convirtió en el símbolo del glamur del cine italiano a inicios de los años 60 y protagonizó más de 100 películas y producciones televisivas, ha fallecido a los 87 años.

Con más de 100 películas y producciones, Cardinale se convirtió en el símbolo del glamur europeo. (Foto: X)
Con una carrera que abarcó más de seis décadas en cine y teatro, Claudia Cardinale partió de este mundo en la comuna de Nemours, cerca de París, y se encontraba acompañada de las personas que más ha amado: sus hijos.

Su trayectoria en cine y teatro abarcó más de seis décadas, marcando a generaciones. (Foto: X)
"Nos deja el legado de una mujer libre e inspirada tanto como mujer como artista", dijo su agente, Laurent Savry, en un mensaje en el que confirma la muerte de Cardinale.

Claudia será recordada con cariño por sus fans, debido a su belleza y carisma en el papel principal en de Federico Fellini, que coprotagonizó con Marcello Mastroianni en 1963.

