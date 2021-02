Toño Mauri, el famoso actor mexicano de telenovelas se contagió de Covid-19 junto a toda su familia en junio pasado, en Miami, Estados Unidos, donde permanecían confinados desde el inicio de la pandemia.

Junto a tres fotografías, el hospital UF Health relató que fueron varios meses los que luchó el actor mexicano contra el Covid-19 y, por si fuera poco, superó un trasplante doble de pulmón.

En las imágenes se puede observar al actor dejando el hospital visiblemente delgado. “Esta experiencia me hizo darme cuenta de lo que es realmente importante”, relató Mauri, según el mismo mensaje.

When telenovela star Toño Mauri left home, he wasn't sure he'd be coming back. Today, after months spent battling COVID-19 & recuperating from a double-lung transplant, he was discharged. "This experience made me realize what is really important," he said. Congratulations, Toño! pic.twitter.com/vUwcDFjnj1 — UF Health (@UFHealth) February 12, 2021

Aunque su familia se enfermó en junio, todos se iban recuperando, menos Mauri, que tuvo problemas de respiración por varios días. Fue entonces cuando le detectaron un daño pulmonar que requería de trasplante.

El actor mexicano se despidió del personal médico que lo atendió. (Foto: Twitter)

Según relató Toño Mauri Jr., el hijo del actor, la única salida para que su padre se recuperara era la operación. “Gracias al donador, que no sabemos quién es, y a su familia, se pudo -realizar- esta operación”, comentó Mauri Jr.

El actor que logró dejar el hospital casi dos meses después, es exintegrante del grupo de pop ochentero, “Fresas con Crema”, y ha protagonizado varias telenovelas.