El actor de "Stranger Things" que es padrino de la hija de Millie Bobby Brown

La amistad que nació en el set ahora se convierte en familia.

La actriz británica ha revelado el nombre del actor con quien comparte el protagónico de la emblemática serie de Netflix, a quien considera parte de su familia.

Millie Bobby Brown confía en Noah Schnapp como padrino de su bebé. (Foto: X)

En una reciente entrevista, a Millie Bobby Brown le preguntaron a cuál de sus compañeros de Stranger Things elegiría para ser el padrino de su bebé.

Como respuesta, Brown comentó sin dudar que Noah Schnapp, de 21 años, era el padrino por el cariño y la confianza que se tienen mutuamente.

Noah y Millie comparten un lazo que va más allá de "Stranger Things". (Foto: X)

Bobby revela que Sadie Sink (Max) sería una buena niñera para su hija, ya que es "muy maternal".

La actriz elogia el cariño y la ternura de sus compañeros de elenco. (Foto: X)

Además, Millie cuenta que, cada vez que su hijo se encuentra cerca, sus compañeros de elenco se convierten en sus "versiones más tiernas y adorables".