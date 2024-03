Actriz de Marvel reveló su batalla contra el cáncer de mama

-

A solo de unos días de haber deslumbrado en la alfombra roja de los Oscar, la actriz de Marvel, Olivia Munn, reveló que fue diagnosticada con cáncer de mama.

La famosa que interpretó a Chess Roberts en "Iron Man" y a Psylocke en "X-Men: Apocalypse" está enfrentando una dura batalla contra la enfermedad.

Munn acudió a la gala más importante de la temporada junto a su esposo John Mulaney y nadie imaginó que detrás de su enorme sonrisa escondía la etapa complicada que atraviesa.

Foto: Oficial.

La actriz reveló a través de un comunicado que en abril de 2023 le diagnosticaron cáncer de mama y ahora decidió compartirlo porque espera "ayudar a otros pacientes a encontrar consuelo, inspiración y apoyo en su propio camino".

Olivia dijo que le detectaron un tumor maligno por el que ha tenido que ser operada cuatro veces. "He pasado tantos días en cama que ni siquiera llevo la cuenta y he aprendido más sobre el cáncer, su tratamiento y las hormonas, de lo que nunca hubiera imaginado. Sorprendentemente, solo he llorado dos veces, supongo que no sentía que había tiempo para llorar. Me he concentrado y he dejado de lado cualquier emoción que pueda interferir en mi capacidad de mantener la lucidez", expresó.

Foto: Oficial

La actriz de Hollywood explicó que previo al diagnóstico se hizo una prueba genética "que comprueba si tienes 90 genes de cáncer diferentes" y dio "negativo en todos". Su hermana Sara también pasó por el proceso y el resultado fue idéntico; "ese mismo invierno también me hice una mamografía normal", dijo.

Al contar que tenía otro examen dentro de un año, su ginecóloga Thaïs Aliabadi quiso "calcular mi puntuación de riesgo de cáncer de mama y el hecho de que lo hiciera me salvó la vida".

La médica concluyó que su riesgo era del 37% y la envió a hacerse una resonancia magnética y una ecografía que arrojó que: "Tenía cáncer Luminal B en ambos pechos, un cáncer agresivo que avanza rápidamente".

Foto: Instagram.

Al mes siguiente debió someterse a una "mastectomía doble" que duró diez horas afirmando que su caso fue detectado "con tiempo suficiente para que tuviera opciones".

Ante esto, animó a las mujeres a realizarse sus revisiones periódicas y a hablar con sus ginecólogos para evaluar sus situaciones personales teniendo en cuenta variantes como la edad y los antecedentes.

Foto: Oficial.

Solo sus allegados sabían por lo que estaba pasando hasta ahora. "Necesitaba recuperar el aliento y superar algunas de las partes más duras antes de compartirlas", admitió.

Olivia agradeció a quienes la apoyaron y a su esposo "por las noches que pasó investigando qué significaba cada operación y medicación y qué efectos secundarios y recuperación podía esperar".