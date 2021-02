Mara Wilson, quien interpretó a "Matilda" en la famosa película, reveló que fue acosada por un hombre de 50 años.

La actriz solo tenía 9 años cuando se estrenó la cinta en 1996.

Mara contó su historia en una columna del New York Times, donde mostró el lado "B" de la fama. Lo más perturbador, según contó, fue descubrir que su imagen de niña era utilizada en sitios de pornografía infantil.

"Fue lindo cuando los niños de 10 años me enviaron cartas diciendo que estaban enamorados de mí. No fue así cuando lo hicieron los hombres de 50 años. Incluso antes de que cumpliera 12, había imágenes mías en sitios web de fetichismo de pies, manipuladas en photoshop y en pornografía infantil, me sentí avergonzada", recordó.

"Sufrí en manos de los medios y del público. Actué en películas familiares y nunca aparecí con nada sexy, solo un vestido escolar hasta la rodilla, nada fuera de lo normal, sin embargo, desde que tenía seis años, en las entrevistas me preguntaban: '¿Tienes novio?. Los reporteros me preguntaron quién pensaba que era el actor más sexy y o sobre el arresto de Hugh Grant por solicitar una prostituta", dijo.

En "Matilda", Wilson encarnó a una niña que desarrolla una capacidad mental extraordinaria, a pesar de sus padres descuidados y de una directora abusiva.

La actriz resaltó que ella no fue la única víctima, que muchos tratan a las estrellas infantiles como adultas y el daño es muy grande.

Como un ejemplo habló de "Framing Britney Spears", documental que cuenta los altibajos en la popularidad de la cantante pop.

"Afortunadamente, la gente se está dando cuenta de lo que le hicimos a Britney y comienza a disculparse con ella", dijo.