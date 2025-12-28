Juzgado programa primera audiencia por caso de Edgar Gadiel

-

El sospechoso fue detenido bajo el delito de de asesinato y plagio o secuestro.

TE PUEDE INTERESAR: Capturan a presunto responsable muerte del niño Edgar Gadiel

Tras la captura del presunto responsable de la muerte del niño Edgar Gadiel Alvarado Castellanos, de 5 años, las autoridades informaron que la audiencia de primera declaración quedó programada para este domingo 28 de diciembre, a las 8 de la noche, en las instalaciones del Modelo de Atención Integral de Niñez y Adolescencia (Maina)

El detenido fue identificado como Marvin G., de 46 años, quien fue aprehendido en Masagua, Escuintla. El caso conmocionó a los vecinos de San Juan Sacatepéquez, donde el hecho ocurrió en medio de las celebraciones navideñas.

Capturan a sospechoso de la muerte del niño Edgar Gadiel. (Foto: PNC)

De acuerdo con la Policía Nacional Civil, el sábado 27 de diciembre se realizó un allanamiento en el sector Los Pinos, en San Juan Sacatepéquez. Durante el operativo se localizaron varios indicios, entre ellos un teléfono celular, muestras de sangre, un equipo DVR y otros objetos que podrían aportar información relevante para la investigación.

Según el informe policial, un juzgado de turno emitió la orden de captura contra Marvin G. por los delitos de asesinato y plagio o secuestro. Las autoridades indicaron que las investigaciones continúan para determinar si existen más personas implicadas en el caso.

(Foto: PNC)

LEE TAMBIÉN: Esta fue la causa de muerte del menor desaparecido en San Juan Sacatepéquez

Sobre el crimen

Según informó el Ministerio Público los hechos ocurrieron entre el 23 y el 25 de diciembre dentro de una localidad ubicada en la carretera hacia la aldea Montúfar, en la lotificación Los Pinos, Santa Ana, San Juan Sacatepéquez; donde se realizaba un convivio de trabajadores del padre del menor.

El cuerpo de Edgar Gadiel fue localizado dos días después de intensas búsquedas.