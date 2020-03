Actriz contrae coronavirus y comparte su experiencia

Danna García, protagonista de exitosas novelas como "Pasión de Gavilanes" y "Qué bonito amor" publicó un video donde informó que tiene coronavirus.

La actriz colombiana regresó hace una semana al continente americano luego de haber estado "atrapada" en Europa, en el epicentro de la pandemia.

“ Si estoy en aislamiento, sí tengo coronavirus, pero tengo síntomas muy positivos ” Danna García.

La intérprete de 40 años trató de calmar a sus fanáticos con un mensaje muy alentador, además aseguró que está tomando todas las medidas necesarias.

"Estoy bien aislada, evito contacto con las personas", escribió.

Danna explicó que sus síntomas no son graves, por ello no requiere ser hospitalizada y se guarda en casa.

"Lo ideal es que el sistema sanitario no colapse en nuestros países... hay que tratar de estar en casa porque no hay suficiente material reactivo para hacer pruebas", dijo.

"Quédense a salvo, quédense en casita, no más bares, no más discotecas, no más eventos por favor, esto no va a parar, depende de ti y de mi", expresó.

