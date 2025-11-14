Versión Impresa
Actualización: selecciones clasificadas al Mundial de 2026

  • Con información de Agencias
14 de noviembre de 2025, 16:59
Rumbo al Mundial 2026
Croacia es la selección 30 que se clasifica al próximo Mundial. (Foto: FIFA)

Ya son 30 la selecciones clasificadas a la Copa del Mundo de la FIFA 2026, luego que Croacia sellará su boleto al derrotar a Islas Feroe 3-1.

MÁS FÚTBOL: Croacia clasifica al Mundial 2026 y Alemania está muy cerca

Finalista en Rusia 2018 y tercera en Catar 2022, Croacia no faltará en el Mundial de Norteamérica 2026, una vez más liderada por Luka Modric, mientras que Alemania y Países Bajos están a un paso de amarrar su clasificación.

 

 

Croacia es la tercera selección europea, junto a Inglaterra y Francia, con la presencia asegurada en la fase final.

Treinta de las 48 plazas del Mundial 2026 están ya confirmadas. Son las siguientes:

Anfitriones: Canadá, Estados Unidos y México.

Asia: Arabia Saudí, Australia, Catar, Corea del Sur, Irán, Japón, Jordania y Uzbekistán.

África: Argelia, Cabo Verde, Costa de Marfil, Egipto, Ghana, Marruecos, Senegal, Sudáfrica y Túnez.

Conmebol: Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay y Uruguay.

Europa: Inglaterra, Francia y Croacia.

Oceanía: Nueva Zelanda.

Equipos con plaza en el torneo de repesca intercontinental que concederá dos boletos al Mundial: Bolivia y Nueva Caledonia.

