Actualización: selecciones clasificadas al Mundial de 2026

Ya son 30 la selecciones clasificadas a la Copa del Mundo de la FIFA 2026, luego que Croacia sellará su boleto al derrotar a Islas Feroe 3-1.
Finalista en Rusia 2018 y tercera en Catar 2022, Croacia no faltará en el Mundial de Norteamérica 2026, una vez más liderada por Luka Modric, mientras que Alemania y Países Bajos están a un paso de amarrar su clasificación.
Croacia es la tercera selección europea, junto a Inglaterra y Francia, con la presencia asegurada en la fase final.
Treinta de las 48 plazas del Mundial 2026 están ya confirmadas. Son las siguientes:
Anfitriones: Canadá, Estados Unidos y México.
Asia: Arabia Saudí, Australia, Catar, Corea del Sur, Irán, Japón, Jordania y Uzbekistán.
África: Argelia, Cabo Verde, Costa de Marfil, Egipto, Ghana, Marruecos, Senegal, Sudáfrica y Túnez.
Conmebol: Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay y Uruguay.
Europa: Inglaterra, Francia y Croacia.
Oceanía: Nueva Zelanda.
Equipos con plaza en el torneo de repesca intercontinental que concederá dos boletos al Mundial: Bolivia y Nueva Caledonia.