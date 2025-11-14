Croacia clasifica al Mundial 2026 y Alemania está muy cerca

Croacia aseguran su boleto directo al Mundial 2026 tras triunfar en la quinta jornada. La selección alemana se impuso 2-0 a Luxemburgo en condición de visitante, mostró superioridad colectiva y dejó una versión sólida del equipo de Julian Nagelsmann, que en la próxima fecha buscará el boleto directo.
OTRAS NOTICIAS: (VIDEO) Messi despide el 2025 con gol y victoria con Argentina
Por su parte, Croacia venció 3-1 a las Islas Feroe y selló su clasificación con el liderazgo de Luka Modrić y un bloque que volvió a demostrar eficacia ofensiva y control del partido. Con este triunfo, los croatas se suman a la lista de selecciones europeas ya con plaza asegurada.
Alemania es una potencia histórica en Copas del Mundo, con cuatro títulos (1954, 1974, 1990 y 2014) y cerca de veinte participaciones en fases finales; su palmarés y regularidad los mantienen entre los favoritos de siempre para estar en la gran cita. El lunes se medirán ante Eslovaquia.
Croacia, por su parte, ha participado en seis Mundiales desde su independencia (1998, 2002, 2006, 2014, 2018 y 2022), con sus mejores resultados recientes: subcampeonato en 2018 y dos terceros puestos (1998 y 2022). La generación encabezada por Modrić busca ahora añadir otra presentación importante en la historia del país.
Apretados
Por último, en un duelo directo del grupo, Países Bajos y Polonia empataron 1-1, resultado que deja la llave abierta, y la definición del boleto directo se resolverá en la última jornada, programada para el martes 18 de noviembre de 2025. Será una fecha clave para conocer quién acompañará a las selecciones ya clasificadas.