Acuden a la Plaza a manifestar en contra de Alejandro Giammattei

La Plaza de la Constitución recibió nuevamente a ciudadanos que acudieron para protestar en contra de la gestión del presidente Alejandro Giammattei.

"Yo quiero un Presidente honesto", escribió una mujer en una cartulina para hacer público su descontento con la administración gubernamental.

"No es justo que millones de guatemaltecos estén padeciendo. A mí no me está faltando nada, pero vengo porque mi país tiene miedo de estar aquí", dijo la mujer entrevistada por periodistas.

Otros llevaron banderas de Guatemala y más pancartas con mensajes de crítica, solicitando su renuncia. También se hicieron sonar matracas y tambores con consignas en contra del mandatario.

(Foto: Facebook Prensa Comunitaria)

Durante el movimiento, las personas usaron mascarilla y respetaron el distanciamiento social, como parte de las medidas de bioseguridad ante el Covid-19.

La Policía Nacional Civil acudió para resguardar las inmediaciones del Palacio Nacional de la Cultura y brindar seguridad a la ciudadanía ante cualquier tipo de incidentes.