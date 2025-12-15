Paso a desnivel Cuchillas Ciudad Quetzal: así avanzan los trabajos de perforación

-

La construcción del paso a desnivel Cuchillas Ciudad Quetzal, en Mixco, avanza con la instalación de los pilotes, la estructura clave que sostendrá el viaducto subterráneo. Emixtra mantiene una regulación vehicular estricta, implementando un paso alternado en el sector.

Continúan los trabajos del paso a desnivel Cuchillas Ciudad Quetzal y hasta el momento se han efectuado más de seis perforaciones y la colocación de los primeros pilotes, los cuales sostendrán la losa del viaducto subterráneo.

El alcalde Neto Bran explicó que los pilotes se colocan en dos tramos, uno de 7.14 metros y otro complementario para alcanzar entre 11.40 y 11.70 metros de profundidad, según las mediciones del terreno.

Los trabajadores colocan la estructura de acero que formará parte de los pilotes del paso a desnivel. (Foto: Pablo Espinoza/Colaborador)

La instalación se desarrolla con apoyo de fuerza hidráulica y trabajo manual, siguiendo un método alternado para evitar derrumbes durante la excavación.

Agregó que las protecciones en las líneas de alta tensión fueron instaladas previamente para permitir la elevación segura de los pilotes y evitar riesgos durante la maniobra. Una vez colocados y empalmados, los pilotes serán fundidos para que la superficie quede completamente al nivel de la vía actual.

El alcalde aseguró que los accesos a negocios y viviendas no serán bloqueados, ya que la obra se ejecuta a nivel del suelo. Señaló que los comercios de ambos lados de la vía continuarán operando con normalidad durante la ejecución del proyecto.

Equipo técnico en las maniobras para posicionar los pilotes con apoyo de maquinaria. (Foto: Pablo Espinoza/Colaborador)

Regulan el paso

Respecto al tránsito, se informó que Emixtra mantiene una regulación vehicular por tiempos debido a la reducción temporal de un carril en el área de trabajo.

Además, la circulación se habilita por lapsos aproximados de cinco minutos por sentido, alternando el paso entre Ciudad Quetzal, El Milagro y la Cuchilla, lo que ha generado mayor carga vehicular desde días recientes.

Ante esta situación, Bran recomendó a los automovilistas utilizar vías alternas como la ruta hacia Sajcavillá o la carretera Interamericana, especialmente a quienes no tienen como destino la zona 6 de Mixco, con el objetivo de reducir tiempos de espera.

Este esquema de regulación se mantendrá durante diciembre, enero, febrero y marzo, mientras que en abril se prevé un aumento en los trabajos con el inicio de la construcción de la losa, primero en un costado y luego en el otro.

La instalación de pilotes se ejecuta bajo líneas protegidas de alta tensión en el sector Cuchillas. (Foto: Pablo Espinoza/Colaborador)

Lo que se sabe

El proyecto contempla la instalación de alrededor de 450 pilotes, distribuidos en ambos lados de la vía.

La obra corresponde a un viaducto subterráneo y no a un puente elevado, por lo que el tránsito circulará tanto por encima como por debajo, sin afectar a viviendas ni estructuras del sector.