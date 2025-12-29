Acusado del crimen del niño Edgar Gadiel rompe el silencio

-

El acusado del crimen del niño Edgar Gadiel rompió el silencio mientras espera la audiencia en su contra.

Marvin González Chinchilla, capturado por el crimen del niño Edgar Gadiel, está en la carceleta del Modelo de Atención Integral de Niñez y Adolescencia (MAINA), ubicado en la zona 2.

Mientras espera la audiencia en la que le darán a conocer los motivos de detención, rompió el silencio y habló de la acusación en su contra.

"Yo estoy libre porque si yo estuviera en algo yo me escondiera", le dijo al fotoperiodista José Pos de Nuestro Diario.

Marvin González Chinchilla, acusado del asesinato del niño Edgar Gadiel, de 5 años, asegura ser inocente.



Video: José Pos /Nuestro Diario pic.twitter.com/RgWFrbk9l9 — Dulce Rivera (@drivera_soy502) December 29, 2025

El hombre, de 46 años de edad, no era un desconocido para la familia de la víctima, ya que trabajaba en la finca familiar, de hecho, estuvo presente en un convivio, el 23 de diciembre pasado, día que desapareció el menor.

Según informaron las autoridades, González fue capturado en Masagua, Escuintla y será acusado de los delitos de asesinato y plagio o secuestro.

Alerta activada de Edgar Gadiel Alvarado Castellanos. (Foto: PGN)

Aunque por el momento no se ha confirmado cuál habría sido el móvil del crimen, las autoridades investigan si hay más personas implicadas o no.

De momento, acusan al trabajador de llevarse al niño durante el desarrollo del convivio, asesinarlo y dejar el cuerpo abandonado en la misma finca.

Parte de la investigación por la desaparición y muerte del menor incluyó la declaración de testigos, reconstrucción de los hechos, recolección y análisis de indicios, secuestro de videos de las cámaras de seguridad y más.