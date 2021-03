Mientras que el Ejército asegura que fueron emboscados por un grupo de pobladores en Petén para proteger matas de marihuana, vecinos del lugar acusan a los soldados de asesinar a dos adultos y a un menor de 14 años.

Según la versión del Ejército, un grupo de soldados se dirigía a buscar y erradicar una plantación de marihuana en cercanías del caserío Ixmucané, muy cerca de Los Olivos, cuando fueron interceptados por supuestos pobladores que les pidieron no destruir las plantas, porque era su sustento de vida.

Pero después, indicaron que los pobladores agredieron a las unidades con piedras y que, incluso, hubo disparos de arma de fuego. Hablaron de un soldado herido en la mano derecha, pero que no era de gravedad, por lo que lo atendió personal paramédico.

Pobladores fallecidos

En su versión, el Ejército nunca informó, ni siquiera mencionó que dos adultos y un menor de 14 años fallecieron durante el supuesto enfrentamiento.

"Lo mataron como un animal. No se merecía esto. Como autoridades de este país tienen el deber de protegernos y al contrario, nos están asesinando como animales", dijo llorando la esposa de una de las víctimas del supuesto enfrentamiento.

La mujer esperaba sentada en una banqueta del Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Petén, mientras le entregaba los cuerpos de su esposo y de su hijo.

"Los soldados asesinaron a mi esposo a sangre fría. Él no tenía nada con qué amenazarlos, ¿quién me va a ayudar ahora, cuando él era el hombre que llevaba sustento a mi casa? Nadie, porque nadie se pone en el lugar de una mujer que le han quitado la mitad de su vida", manifestó durante una entrevista realizada por Telenoticias Petén.

La esposa y madre de las víctimas aseguró que su hijo salió a comprar una gaseosa cuando fue interceptado por los soldados. Su esposo trató de impedirlo y ambos fueron asesinados. Indicó que hay testigos y videos que pueden demostrar lo ocurrido.

"Él era un niño, a penas, Por una coca-cola lo han matado. Mi esposo por defender al niño lo acribillaron como un animal... soy una mujer viuda ahora, tengo un contrato de maestra. Díganme ¿quién sobrevive con un contrato de maestra?", cuestionó la mujer.

Entre lágrimas, la residente de Los Olivos cuestionó la versión del Ejército, pues asegura que el soldado no fue atacado, sino que él se lastimó cuando "estaba picando las motes de puro coraje, ahora dicen que los pobladores lo hicieron y los acusan de narcotraficantes. Ellos sólo reclamaban su derecho, porque se estaban pasando".

Hermano narra lo sucedido

El tío del menor de 14 años narró a Telenoticias Petén que el adolescente venía junto con otro joven caminando, cuando los soldados les "cruzaron" los vehículos para detenerlos. "Los dos se asustaron y salieron huyendo, porque en ese momento estaban disparando a otro muchacho que estaba ya en el suelo", detalló Efraín Ruano.

Según Ruano, los soldados siguieron al joven y le dispararon dándole muerte al instante. El padre del menor, identificado como Jorge Ruano, trató de protegerlo y auxiliarlo, pero corrió con la misma suerte que su hijo, también fue asesinado.

El hermano de la víctima aseguró que dos adultos y un menor fallecieron, mientras que una persona más resultó herida de bala en el área del abdomen.

"Nosotros esperábamos ver la protección del Ejército y de la Policía Nacional Civil, pero al contrario, en vez de proteger fueron a matar. Yo nunca había visto un caso así, de que así injustamente agarraran a balazos y pom pom como 15 o 20 capuchazos y matar y herir a personas", manifestó en un video grabado en vivo y publicado por Telenoticias Petén.

Así responde el Ejército

El vocero del Ejército, Rubén Tellez, insistió en que el soldado fue agredido por los pobladores y aseguró que desconoce que haya habido algún fallecido por parte de los pobladores.

"Yo puedo solamente informar lo que me consta. No me consta lo que dicen los comunitarios. De ser verídico, es un suceso lamentable. Mientras tanto, es un caso bajo investigación", aseguró el militar.

Además, indicó que el soldado herido en la mano está siendo atendido en el Centro Médico Militar. Fue admitido por una herida de bala con orificio de entrada y de salida en la mano derecha.