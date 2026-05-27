Los EFFIE Awards anuncian su regreso a Guatemala

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Los EFFIE Awards vuelven a Guatemala y anuncian la apertura oficial de inscripciones bajo el concepto "Ideas demasiado efectivas como para permanecer en las sombras"

La gala de premiación se llevará a cabo el próximo 28 de octubre, fecha en la que se reconocerán las campañas y estrategias que han generado resultados reales para las marcas y han dejado huella en la industria.

“ Cuando agencias, marcas y profesionales del sector deciden participar, aportan a la construcción de un legado de pensamiento estratégico que se convierte en referente para la industria global y que marca la pauta de efectividad hacia el futuro. ” Juan Ignacio Correa , director de Valora Centroamérica.

Esta edición marca el regreso de los premios al país desde el 2018, abriendo nuevamente un espacio para reconocer las ideas más efectivas desarrolladas en el mercado local y su impacto dentro de la industria.

La convocatoria está dirigida a todos los casos de marketing desarrollados en Guatemala que demuestren resultados medibles entre enero de 2025 y el 31 de mayo de 2026. Las campañas podrán inscribirse en Categorías de Productos & Servicios, así como en Categorías Especiales como marketing de precisión, marketing experiencial, contenido de marca, entre otras.

Proceso de evaluación

El proceso de evaluación estará a cargo de profesionales de la industria y se desarrollará en tres fases, culminando con la sesión del Gran Jurado el próximo 28 de octubre, mismo dia en que se celebrará la Gala de Premiación.

En todas las etapas, los casos serán evaluados bajo los cuatro pilares del Modelo Effie: Desafío, Contexto y Objetivos (23.3% de la puntuación); Insights y Estrategia (23.3% de la puntuación); Dando vida a la Estrategia e Idea (23.3% de la puntuación); y Resultados (30% de la puntuación).

A través de este modelo, los premios buscan reconocer aquellas campañas que logran combinar estrategia, creatividad y resultados medibles de manera efectiva.

“ Un EFFIE representa el reconocimiento a una estrategia que combina creatividad, solidez estratégica y resultados tangibles en el mercado, destacándose como una de las iniciativas más efectivas e influyentes de la industria. ” Juan Ignacio Correa , director de Valora Centroamérica.

Además del reconocimiento durante la ceremonia de premiación, los casos finalistas y ganadores formarán parte del Effie Index, el ranking global que identifica y clasifica a las agencias, anunciantes, marcas, redes y holdings más efectivos. Los interesados en conocer más información sobre el proceso, categorías, requisitos e inscripción, pueden visitar https://effieguatemala.com/

La realización de los EFFIE Awards Guatemala 2026 es posible gracias al valioso apoyo de Banco Industrial, IBOPE, la Asociación de Anunciantes de Guatemala y la Comunidad de Empresas de Comunicación de Guatemala, entre otros. En el país, los premios son organizados por Grupo Valora bajo licencia otorgada por Effie Worldwide Inc.

Un referente global de la efectividad en marketing

Los EFFIE Awards nacieron en 1968 en Nueva York como un reconocimiento a la publicidad más efectiva y, actualmente, son considerados el referente global de la efectividad en marketing. Hoy cuentan con más de 60 programas internacionales que abarcan más de 125 mercados, una comunidad de 25 mil jueces alrededor del mundo y más de 10 mil casos de efectividad evaluados globalmente. A través de iniciativas como Effie Awards, Effie Academy y Effie Insights, la organización impulsa el desarrollo de la industria y promueve el aprendizaje alrededor de las estrategias que generan resultados reales para las marcas.