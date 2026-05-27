“Santi” está en Italia para competir en la segunda fecha del Campeonato de Karts 202

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El piloto guatemalteco, Santiago de León, con tan solo 11 años de edad, dice presente con el equipo de Baby Race, ya que, este fin de semana correrá la segunda fecha del Campeonato Italiano de Karts 2026, en el circuito de La Conca, ubicado en Muro Leccese, Italia.

Este es uno de los circuitos de karts más emblemáticos de Italia, conocido por su trazado fluido, curvas rápidas, secciones técnicas, y una superficie impecable. Anfitrión de innumerables eventos del Campeonato Europeo y del Mundo.

Santi tenía entre 8 y 9 años de edad cuando sus padres buscaban una actividad deportiva para que practicara. Primero lo acercaron al futbol, luego a la natación, pero fue el automovilismo el que le llamó realmente la atención.

A partir de ese momento su vida cambió. Empezó a entrenarse con reconocidos pilotos de autos de turismo, con altos conocimientos en kartismo, como son: Facundo Casse, y Juanes Morales. Todo ello tuvo sus frutos, ya que luego de brillar en competencia en Centroamérica, dio el salto a Europa.

El próximo fin de semana, Santiago, correrá la segunda fecha del Campeonato Italiano de Karting, en la pista de La Conca. (Foto: Manuel de León)

Durante esta temporada ha demostrado su talento en la división GR3 mini, con el equipo Baby Race en Italia. Luego, de ubicarse en varias ocasiones en el top 10, entre más de cien pilotos. Además, del Campeonato Italiano, el guatemalteco ha participado en tres fechas del World Series Karting (WSK), o Mundial de Karts 2026.

Así, Santi correrá representando los colores de su escudería, en el mítico kartódromo de La Conca, en Muro Leccese, donde se celebrará la segunda carrera de la temporada del Campeonato Italiano de Karting 2026. La primera se realizó hace tres semanas en Lonato del Garda, Brescia.

Más allá de la pista, una de las experiencias imborrables que tiene Santi, es que, ha compartido de cerca, durante las primeras dos carreras de la temporada GT3, con Ian Rodríguez, quien brilla en ese certamen. Ian a apadrinado al joven piloto, con consejos y palabras de apoyo, en el inicio de su historia en el Viejo Continente.