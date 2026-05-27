SIB: falta de reformas antilavado podría encarecer operaciones en el exterior

-

Advierten que atraso podría elevar costos financieros, aumentar controles y aplicar demoras en transacciones internacionales si el país ingresa en la lista gris.

TE PUEDE INTERESAR: El impacto en el bolsillo de los guatemaltecos si no avanza la Ley Antilavado

La Superintendencia de Bancos (SIB) advirtió que Guatemala podría enfrentar efectos económicos y financieros importantes si no se aprueba la iniciativa de Ley 6593, sobre la prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

Según el comunicado, el marco legal actual lleva más de 25 años vigente y ya no responde a las exigencias del sistema financiero internacional, especialmente ante el avance tecnológico y los nuevos métodos utilizados por estructuras criminales transnacionales.

Diez años sin actualización

La SIB recordó que desde 2016, una evaluación internacional señaló la necesidad de actualizar la legislación guatemalteca para cerrar vacíos detectados en el combate al lavado de dinero.

Sin embargo, las reformas aún no han sido aprobadas y aumenta el riesgo de que el país sea incluido en la denominada "lista gris" del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Falta de reformas podría encarecer operaciones en el extranjero y afectar el envío de remesas. (Foto ilustrativa: Archivo/Soy502)

Mayores controles

Entrar en esa categoría implicaría mayores controles y revisiones para las operaciones vinculadas con Guatemala y un aumento en costos de transacciones financieras y comerciales con otros países.

Uno de los impactos podría reflejarse en el envío y recepción de remesas, debido a revisiones más estrictas y tiempos de validación más largos antes de procesar transferencias. También señaló la posibilidad de incrementos en comisiones y demoras en servicios financieros internacionales.

Asimismo, las importaciones y exportaciones podrían enfrentar procesos más lentos por controles adicionales de entidades financieras internacionales. Esto podría trasladarse a mayores costos de bienes y servicios para la población.

La SIB sostuvo que la aprobación de la iniciativa es vista como una medida estratégica para preservar la estabilidad económica del país, mantener la confianza internacional y reducir riesgos que podrían afectar directamente a los ciudadanos.