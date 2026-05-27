Así se ve la lluvia de esta tarde desde la Torre de Tribunales (video)

-

En el Centro Histórico y otras zonas de la ciudad se han registrado lluvias esta tarde.

Durante la tarde de este miércoles 27 de mayo, se ha presentado la lluvia en distintos puntos de la ciudad capital.

Desde las alturas en la Torre de Tribunales, mientras se lleva a cabo una audiencia, se han logrado observar estas condiciones climáticas que, si bien, han disminuido las temperaturas, también podrían afectar la movilidad.

En las imágenes se observa en primer plano el edificio del Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) y la lluvia que cae en el Centro Histórico, uno de los lugares en donde el día se ha puesto nublado.

Llueve en el Centro Histórico, así se ve el ambiente desde la Torre de Tribunales, esta tarde.



: Wilder López / Soy502 pic.twitter.com/zIIS7zjhOM — Geber Osorio (@OsorioGeber) May 27, 2026

Según indicó Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, de momento las zonas de la ciudad que no han reportado lluvias son las siguientes: 10, 11, 12, 13 y 14.

Asimismo, las autoridades recomiendan tener precaución en áreas montañosas y a los conductores se les solicita reducir la velocidad y transitar con precaución para evitar cualquier tipo de accidente vial.